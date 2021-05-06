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В Петербурге раскрыли убийство 15-летней давности. Причастного к смерти горожанки нашли в Крестах

В Петербурге раскрыли убийство, совершённое в центре города более 15 лет назад. В парадной собственного дома после встречи с незнакомцем погибла женщина. Тот, кто причастен к её смерти, уже находится в следственном изоляторе, но по другой причине.

Как стало известно «Фонтанке» 6 мая, преступление, о котором идёт речь, было совершено в конце ноября 2005 года. Ранним утром у дома 45 на Казанской улице было обнаружено тело местной жительницы, которая на тот момент работала продавцом-консультантом и проживала в указанном здании. Тогда было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

По информации нашего издания, накануне была установлена причастность к этому преступлению 49-летнего жителя Ленобласти, который в настоящий момент содержится в Крестах. По версии следствия, он проследовал за своей жертвой в парадную, не менее двух раз ударил её кулаком по голове, совершил с ней половой акт и снял с её ушей серёжки. После этого ему удалось скрыться.

Мера пресечения — арест — ему не изменялась. В СИЗО-1 он находится с конца прошлого года по уголовному делу о грабеже. В его преступном прошлом есть ещё несколько судимостей.

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Комментарии (25)

Misha Timoshin
Абсолютно не понимаю, как это раскрывают? Вот как? Что произошло? Какие-то новые улики? Нашли пленку с камеры (которых тогда и в помине не было)?
Vod
Вот чего я никогда не пойму, так это почему таких раз за разом выпускают. Почему обязательно нужно дождаться чего нибудь ужасного? Почему их выпускают и третий и четвертый и девятый раз? Если это появление гуманизма, то к кому, к жертавм прошлого или будущего. В чем тогда заключается справедливость? За каждым преступлением есть люди искалеченные физически или морально, их родители и дети. Судья должен вершить справедливость, не формальное наказание. Ведь когда потерпевшим становится ктото из близких судьи или полицейского повыше рангом то все сразу меняется. Причем закон становится не обязательно справедливым , но точно суровым.
nuga
Его самого кулаком кто по башке настучал в детстве,судя по кривой дорожке,которую он выбрал.Законченный отморозок.
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