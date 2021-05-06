В Петербурге раскрыли убийство 15-летней давности. Причастного к смерти горожанки нашли в Крестах

Как стало известно «Фонтанке» 6 мая, преступление, о котором идёт речь, было совершено в конце ноября 2005 года. Ранним утром у дома 45 на Казанской улице было обнаружено тело местной жительницы, которая на тот момент работала продавцом-консультантом и проживала в указанном здании. Тогда было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».



По информации нашего издания, накануне была установлена причастность к этому преступлению 49-летнего жителя Ленобласти, который в настоящий момент содержится в Крестах. По версии следствия, он проследовал за своей жертвой в парадную, не менее двух раз ударил её кулаком по голове, совершил с ней половой акт и снял с её ушей серёжки. После этого ему удалось скрыться.



Мера пресечения — арест — ему не изменялась. В СИЗО-1 он находится с конца прошлого года по уголовному делу о грабеже. В его преступном прошлом есть ещё несколько судимостей.

