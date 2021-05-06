«Смотрим на прогноз». В Смольном рассказали, когда в Петербурге закончится отопительный сезон

Как сообщили «Фонтанке» в профильном комитете Смольного 6 мая, обычно ориентиром служит среднесуточная температура выше +8 градусов, которая должна продержаться не менее пяти дней.



«Пока ещё среднесуточная выше +8 на такое время не поднималась», — отметили в пресс-службе комитета по энергетике.



Резкое потепление может позволить не дожидаться периода в пять суток. «В том числе, смотрим на прогноз», — уточнили в ведомстве. Но в ближайшие дни все ещё будет прохладно, сообщили в ведомстве.



Из-за циклона «Фюрхтеготт» в Петербурге сохраняется дождливая погода. Температура воздуха ночью 6 мая удерживалась в районе +3 … +5, днём в городе потеплеет до плюс 9 градусов.

