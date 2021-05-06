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«Смотрим на прогноз». В Смольном рассказали, когда в Петербурге закончится отопительный сезон

Холодная погода в Северной столице пока не позволяет петербургским энергетикам завершить отопительный сезон.

Как сообщили «Фонтанке» в профильном комитете Смольного 6 мая, обычно ориентиром служит среднесуточная температура выше +8 градусов, которая должна продержаться не менее пяти дней.

«Пока ещё среднесуточная выше +8 на такое время не поднималась», — отметили в пресс-службе комитета по энергетике.

Резкое потепление может позволить не дожидаться периода в пять суток. «В том числе, смотрим на прогноз», — уточнили в ведомстве. Но в ближайшие дни все ещё будет прохладно, сообщили в ведомстве.

Из-за циклона «Фюрхтеготт» в Петербурге сохраняется дождливая погода. Температура воздуха ночью 6 мая удерживалась в районе +3 … +5, днём в городе потеплеет до плюс 9 градусов.

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Комментарии (2)

Tattiana
У нас на доме повесили объявление, что 18 мая на 2 недели отключат горячую воду. То, что отопления не будет - это понятно. Но по слухам, отопление выключат вообще 11 мая. Супер! При такой температуре отопление включать нужно, а не выключать.
Всяко 2 недели при холодрыге без горячей воды сидеть - это ад.
Агроном аэродрома
Ага. И в конверты, что кунаки владельцев ресурсоснабжающих организаций приносят.
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