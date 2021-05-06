Под влиянием «Фюрхтеготта». В Петербурге дожди и до плюс 9

Как сообщают 6 мая синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ветер будет дуть южный, юго-западный, умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью удерживалась в районе +3 … +5, днём в городе потеплеет до плюс 9 градусов.



По словам специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, на погоду в Петербурге в этот день влияет центральная часть циклонического вихря «Фюрхтеготт». Из-за него за сутки может выпасть до 14 миллиметров осадков, что составляет около трети месячной нормы.

