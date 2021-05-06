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На вкус и цвет. В Петербурге задержаны уроженцы Закавказья, грабившие табачные и алкогольные магазины

Уроженцы Закавказья грабили торговые точки в Петербурге и Ленобласти

Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД по Петербургу пресекли деятельность этнической группы, состоящей из граждан одного из закавказских государств, специализирующейся на ограблениях торговых точек на территории Петербурга и Ленобласти. При этом злоумышленников интересовала исключительно табачная и алкогольная продукция, которую они вывозили на автомобилях.

Как сообщили «Фонтанке» 6 мая в пресс-службе петербургского главка, в ночь на 5 мая оперативниками на трассе в Приозерском районе Ленобласти были остановлены автомобили «Фольксваген Поло» и «Киа Рио». В их салонах и багажниках перевозились табачная продукция и различные средства взлома. Водители машин, двое 26-летних уроженцев Закавказья, были задержаны. Оба нигде не работают и проживают на территории РФ без регистрации. По версии оперативников, за несколько минут до задержания злоумышленники приехали к сетевому магазину в деревню Кривко и, отжав дверь запасного входа, проникли внутрь, откуда похитили табачную продукцию на сумму не менее 277 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

В ходе обыска по месту жительства задержанных изъята табачная и алкогольная продукция. Проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению дополнительных эпизодов преступной деятельности. Также устанавливаются возможные соучастники.

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Комментарии (3)

Franklin_Delano_Roosevelt
опять приезжие? не удивлён... увы.
viking
а как они без регистрации жили то? их что не проверяли? не останавливали дорожная полиция и тд?
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