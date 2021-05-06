Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД по Петербургу пресекли деятельность этнической группы, состоящей из граждан одного из закавказских государств, специализирующейся на ограблениях торговых точек на территории Петербурга и Ленобласти. При этом злоумышленников интересовала исключительно табачная и алкогольная продукция, которую они вывозили на автомобилях.



Как сообщили «Фонтанке» 6 мая в пресс-службе петербургского главка, в ночь на 5 мая оперативниками на трассе в Приозерском районе Ленобласти были остановлены автомобили «Фольксваген Поло» и «Киа Рио». В их салонах и багажниках перевозились табачная продукция и различные средства взлома. Водители машин, двое 26-летних уроженцев Закавказья, были задержаны. Оба нигде не работают и проживают на территории РФ без регистрации. По версии оперативников, за несколько минут до задержания злоумышленники приехали к сетевому магазину в деревню Кривко и, отжав дверь запасного входа, проникли внутрь, откуда похитили табачную продукцию на сумму не менее 277 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

