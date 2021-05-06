У артиста Московской филармонии угнали «Хёндэ» на юге Петербурга. О пропаже «Ленд Крузера» также заявил адвокат из Краснодара

Петербургские каникулы краснодарского адвоката и московского артиста закончились для них посещением местных отделов полиции. Принадлежащие им машины пропали на юге города.



Как стало известно «Фонтанке» 6 мая, накануне утром в полицию обратился 39-летний сотрудник адвокатской палаты города Краснодар. В его заявлении говорилось, что неизвестные угнали принадлежащий ему автомобиль Toyota Land Cruiser стоимостью 4,5 млн рублей.



Белый внедорожник, по словам его владельца, на ночь был припаркован у дома 23 на Варшавской улице, но наутро его на месте не оказалось. Пока на месте происшествия работала следственно-оперативная группа, на поиск угонщиков были ориентированы наряды патрульно-постовой службы. Однако задержать преступников не удалось. Поиски продолжаются.



Одновременно с этим за помощью к петербургским полицейским обратился 52-летний житель Московской области, который представился артистом оркестра столичной филармонии. По его словам, он тоже оставил свой синий Hyundai Santa Fe на ночь, но у дома 14 на Пулковском шоссе. Придя за ним, он его не обнаружил. Ущерб, по оценке хозяина кроссовера, составил 2 млн рублей.



Возможно, в поиске пропавших машин помогут записи с камер видеонаблюдения. Их изучают сотрудники полиции. В обоих случаях возбуждены уголовные дела по статье «Кража».

