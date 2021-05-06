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С опережением сроков. «Теплосеть» отчиталась о завершении ремонта трубы в центре Петербурга

Специалисты «Теплосети СПб» закончили ремонт трубопровода на Большой Морской улице

Рано утром 6 мая АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» завершило ремонтные работы на трубопроводе по адресу: Большая Морская улица, 67. Ремонт был выполнен с опережением нормативных сроков и закончился в 07:25, сообщили в компании.

Теплоэнергетикам пришлось заменить более 4 метров ненадежного трубопровода. Они также провели необходимую диагностику и подключение нового участка. В настоящий момент система отопления переведена в штатный режим, отчитались в «Теплосети».

«Фонтанка» писала, что прорыв трубы на Большой Морской улице произошёл 5 мая. Из-за коммунальной аварии в центре Петербурга пришлось частично перекрывать движение.

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