С опережением сроков. «Теплосеть» отчиталась о завершении ремонта трубы в центре Петербурга

Рано утром 6 мая АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» завершило ремонтные работы на трубопроводе по адресу: Большая Морская улица, 67. Ремонт был выполнен с опережением нормативных сроков и закончился в 07:25, сообщили в компании.



Теплоэнергетикам пришлось заменить более 4 метров ненадежного трубопровода. Они также провели необходимую диагностику и подключение нового участка. В настоящий момент система отопления переведена в штатный режим, отчитались в «Теплосети».



«Фонтанка» писала, что прорыв трубы на Большой Морской улице произошёл 5 мая. Из-за коммунальной аварии в центре Петербурга пришлось частично перекрывать движение.

