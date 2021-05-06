«Штатная посадка». Илон Маск сообщил об успешных испытаниях прототипа корабля Starship

Прототип пилотируемого космического корабля Starship, разработанный компанией SpaceX, совершил первую успешную посадку после испытаний. «Штатная посадка Starship», — написал у себя в твиттере глава компании Илон Маск.
Starship landing nominal!— Elon Musk (@elonmusk) May 5, 2021
Испытания велись на полигоне в районе деревни Бока-Чика на юго-востоке Техаса. Аппарат SN15 поднялся на высоту около 10 километров. Затем был отключён один из трёх двигателей, после чего прототип Starship начал снижение и вертикально сел в нужной точке.
Многоразовый космический корабль Starship предназначен для полётов на Марс и Луну. Его разработка началась в 2012 году. Во время предыдущих испытаний SpaceX не удавалось посадить прототип — он взрывался при соприкосновении с землёй или почти сразу после приземления.
SpaceX планирует провести первый испытательный полёт на околоземной орбите в этом году. По прогнозам Илона Маска, люди смогут высадиться на Марс через шесть лет, в лучшем случае — через четыре года. Ранее глава SpaceX допустил, что при покорении Марса могут погибнуть люди.