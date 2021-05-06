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«Штатная посадка». Илон Маск сообщил об успешных испытаниях прототипа корабля Starship

Прототип корабля SpaceX для полётов на Марс впервые успешно приземлился после испытаний

Прототип пилотируемого космического корабля Starship, разработанный компанией SpaceX, совершил первую успешную посадку после испытаний. «Штатная посадка Starship», — написал у себя в твиттере глава компании Илон Маск.

Испытания велись на полигоне в районе деревни Бока-Чика на юго-востоке Техаса. Аппарат SN15 поднялся на высоту около 10 километров. Затем был отключён один из трёх двигателей, после чего прототип Starship начал снижение и вертикально сел в нужной точке.

Многоразовый космический корабль Starship предназначен для полётов на Марс и Луну. Его разработка началась в 2012 году. Во время предыдущих испытаний SpaceX не удавалось посадить прототип — он взрывался при соприкосновении с землёй или почти сразу после приземления.
SpaceX планирует провести первый испытательный полёт на околоземной орбите в этом году. По прогнозам Илона Маска, люди смогут высадиться на Марс через шесть лет, в лучшем случае — через четыре года. Ранее глава SpaceX допустил, что при покорении Марса могут погибнуть люди.

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Комментарии (18)

AlexPet
+++++!!!!!
rastaman
По сути конечно - огромный успех. Испытана полностью многоразовая космическая система.
Cвифт
По прогнозам Илона Маска, люди смогут высадиться на Марс через шесть лет, в лучшем случае — через четыре года.
----- (с) Космическая радиация: что это такое и насколько опасно
Земля – уникальная колыбель всего живого. Защищенные ее атмосферой и магнитным полем, мы можем не думать о радиационных угрозах, кроме тех, что творим собственными руками. Однако все проекты освоения космоса – ближнего и дальнего – неизменно упираются в проблему радиационной безопасности. Космос враждебен жизни. Нас там не ждут. (с) Популярная Механика.
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