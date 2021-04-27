Илон Маск: Во время полётов на Марс может погибнуть много людей

За освоение Марса землянам, возможно, придётся заплатить жизнями. Об этом, как передаёт CNN, заявил глава американской компании Space X Илон Маск,

«Честно говоря, много людей, наверное, вначале погибнут. Добраться туда непросто», — отметил Маск.

Он подчеркнул, что на Марс будут отправлять только добровольцев — таких людей тысячи, а может быть, даже миллионы.

«Это тяжелое и опасное путешествие, из которого вы можете не вернуться живым, но это восхитительное приключение. Звучит заманчиво», — отметил Маск. Путешественников ждёт «потрясающий опыт». «Да, можно умереть. Будет неудобно, и еда, вероятно, будет не очень хорошей, и прочие подобные вещи. Но если вас привлекает трудное и опасное, но славное приключение, то Марс — самое подходящее для него место», — резюмировал Маск, пошутив, что это реклама Марса.