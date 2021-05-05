Под одну гребенку с Twitter и другими. TikTok могут оштрафовать на 4 млн рублей за отказ удалить запрещенные в России материалы

В судебный участок мирового судьи № 422 Таганского района Москвы поступил административный протокол в отношении TikTok. Социальную сеть обвиняют в отказе удалить запрещенную информацию по требованию Роскомнадзора.



Как сообщает 5 мая ТАСС со ссылкой на Таганский районный суд, TikTok грозит штраф до 4 млн рублей. Рассмотрение протокола об административном правонарушении назначено на 27 мая.

В тот же день суд рассмотрит шесть протоколов о привлечении к ответственности Twitter за аналогичные нарушения. Соцсеть могут оштрафовать на 24 млн рублей. Ранее ей уже были назначены штрафы на 17,8 млн рублей.