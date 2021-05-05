Участники объединения «Гэнгъ» отмыли бассейн во Владимирском дворце на Дворцовой набережной. Он был резиденцией великого князя Владимира Александровича. Бассейн не вскрывали с конца 1920-х годов, а саму ванную комнату использовали как хранилище.
Как рассказала 5 мая в Instagram соосновательница ячейки «Гэнгъ» Ксения Сидорина, в бассейне годами хранили тяжелые бюсты Ленина, рамы для временных выставок, царские канделябры и другие музейные предметы. Недавно фонд приняла новая хранительница. Она решила, что хорошо сохранившуюся ванную нужно показывать на экскурсиях.
Из комнаты вынесли все предметы и стеллажи. Затем активисты начали отмывать плитку на полу и на стенах, а также мраморную чашу бассейна.
«В комнате ещё много работы. Надо очистить и укрепить росписи, подумать над воссозданием мраморных скамеек — рисунки сохранились. Но ванную уже и сейчас бывает показывают на экскурсиях», — написала Сидорина.
Краеведческая ячейка «Гэнгъ» по своей инициативе приводит в порядок архитектурные детали в парадных домов старого фонда. Ранее участники объединения вместе с волонтерами отмыли старинный витраж в доме на Васильевском острове и печь Ваулина с панно по мотивам росписей Врубеля на Клинском проспекте.