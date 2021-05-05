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Петербуржцы отмыли мраморный бассейн во Владимирском дворце. После революции его заколотили, а в ванной хранили бюсты Ленина

Активисты в Петербурге отмыли мраморный бассейн в княжеской резиденции

Участники объединения «Гэнгъ» отмыли бассейн во Владимирском дворце на Дворцовой набережной. Он был резиденцией великого князя Владимира Александровича. Бассейн не вскрывали с конца 1920-х годов, а саму ванную комнату использовали как хранилище.

Как рассказала 5 мая в Instagram соосновательница ячейки «Гэнгъ» Ксения Сидорина, в бассейне годами хранили тяжелые бюсты Ленина, рамы для временных выставок, царские канделябры и другие музейные предметы. Недавно фонд приняла новая хранительница. Она решила, что хорошо сохранившуюся ванную нужно показывать на экскурсиях.

Из комнаты вынесли все предметы и стеллажи. Затем активисты начали отмывать плитку на полу и на стенах, а также мраморную чашу бассейна.

«В комнате ещё много работы. Надо очистить и укрепить росписи, подумать над воссозданием мраморных скамеек — рисунки сохранились. Но ванную уже и сейчас бывает показывают на экскурсиях», — написала Сидорина.

Краеведческая ячейка «Гэнгъ» по своей инициативе приводит в порядок архитектурные детали в парадных домов старого фонда. Ранее участники объединения вместе с волонтерами отмыли старинный витраж в доме на Васильевском острове и печь Ваулина с панно по мотивам росписей Врубеля на Клинском проспекте.

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Комментарии (9)

Sonata
Здесь будет... аквадискотека?
f0ntan
Не зря отмывают. Откроют здесь во дворце князя в центре города вип-баню-сауну, спа-салон, с эротическим массажем
Урус-Баши
Надо было туда заложить на хранение бюсты нынешних. Уйдут, их все забудят. Но когда-нибудь откопают в бассейне, вспомнят.
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