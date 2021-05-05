Участники объединения «Гэнгъ» отмыли бассейн во Владимирском дворце на Дворцовой набережной. Он был резиденцией великого князя Владимира Александровича. Бассейн не вскрывали с конца 1920-х годов, а саму ванную комнату использовали как хранилище.



Как рассказала 5 мая в Instagram соосновательница ячейки «Гэнгъ» Ксения Сидорина, в бассейне годами хранили тяжелые бюсты Ленина, рамы для временных выставок, царские канделябры и другие музейные предметы. Недавно фонд приняла новая хранительница. Она решила, что хорошо сохранившуюся ванную нужно показывать на экскурсиях.