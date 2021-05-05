Признанный иноагентом псковский журналист перевел деньги губернатору, мэру и местному депутату Госдумы

После того как журналист из Пскова Сергей Маркелов был включен в реестр СМИ-иноагентов, он перевёл деньги губернатору, главе администрации, депутату Госдумы от Псковской области, а также двум бюджетным организациям, издающим провластные СМИ. Пока для них никаких правовых последствий не наступило. Об этом 5 мая сообщает Meduza, также включённая Минюстом в список СМИ-иностранных агентов.
Средства были отправлены по номерам телефонов, к которым были привязаны мобильные банки адресатов. О переводе Маркелов не забыл указать в последнем отчете для Минюста: получили финансирование от «иностранного агента», что может указывать на аффилированность с «иностранными агентами» лиц. Отчёт в Минюст был отправлен в середине января, реакции пока не последовало.
Когда Маркелов рассказал о переводах, депутат, глава администрации и губернатор прислали ему деньги обратно.