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Признанный иноагентом псковский журналист перевел деньги губернатору, мэру и местному депутату Госдумы

После того как журналист из Пскова Сергей Маркелов был включен в реестр СМИ-иноагентов, он перевёл деньги губернатору, главе администрации, депутату Госдумы от Псковской области, а также двум бюджетным организациям, издающим провластные СМИ. Пока для них никаких правовых последствий не наступило. Об этом 5 мая сообщает Meduza, также включённая Минюстом в список СМИ-иностранных агентов.

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Средства были отправлены по номерам телефонов, к которым были привязаны мобильные банки адресатов. О переводе Маркелов не забыл указать в последнем отчете для Минюста: получили финансирование от «иностранного агента», что может указывать на аффилированность с «иностранными агентами» лиц. Отчёт в Минюст был отправлен в середине января, реакции пока не последовало.

Когда Маркелов рассказал о переводах, депутат, глава администрации и губернатор прислали ему деньги обратно.

Госдума 7 апреля одобрила поправки к Закону об иноагентах. Было введено новое понятие — лицо, аффилированное с иноагентом. Им будет считаться кандидат, который за два года до назначения выборов и в период избирательной кампании на соответствующих выборах входит либо входил в состав органов управления или является учредителем, руководителем или работником иностранного СМИ-иноагента, иного лица, включенного в реестр иностранных СМИ-иноагентов.

В конце 2020 года Минюст начал включать физлиц в перечень СМИ — иностранных агентов. В список попали правозащитник Лев Пономарев, журналисты «Радио Свобода» (также СМИ-иноагент) Людмила Савицкая и Сергей Маркелов, главный редактор «Псковской губернии» Денис Камалягин и петербургская художница Дарья Апахончич.

От СМИ закон требует указывать в своих материалах, что конкретное лицо или организация являются иностранными агентами. Также сенаторы согласились с наказанием: до 5 лет лишения свободы теперь грозит физлицам и иностранным агентам, если их уличат в сборе данных о нацбезопасности. Такая же уголовная ответственность грозит гражданам, сотрудникам СМИ и членам незарегистрированных политических объединений, если они нарушат требования закона о деятельности иноагентов.

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Комментарии (22)

Альтруист-2
Ну то-есть если бы им он не подсказал - они бы эти деньги, пришедшие непонятно откуда, просто бы присвоили и не крякнули даже?
Brevnault
Что значит "прислали ему деньги обратно"? Надо называть вещи своими именами: профинансировали иностранного агента.
265076323
Мало перевел, не сработало
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