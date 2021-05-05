Признанный иноагентом псковский журналист перевел деньги губернатору, мэру и местному депутату Госдумы

Госдума 7 апреля одобрила поправки к Закону об иноагентах. Было введено новое понятие — лицо, аффилированное с иноагентом. Им будет считаться кандидат, который за два года до назначения выборов и в период избирательной кампании на соответствующих выборах входит либо входил в состав органов управления или является учредителем, руководителем или работником иностранного СМИ-иноагента, иного лица, включенного в реестр иностранных СМИ-иноагентов.



В конце 2020 года Минюст начал включать физлиц в перечень СМИ — иностранных агентов. В список попали правозащитник Лев Пономарев, журналисты «Радио Свобода» (также СМИ-иноагент) Людмила Савицкая и Сергей Маркелов, главный редактор «Псковской губернии» Денис Камалягин и петербургская художница Дарья Апахончич.



От СМИ закон требует указывать в своих материалах, что конкретное лицо или организация являются иностранными агентами. Также сенаторы согласились с наказанием: до 5 лет лишения свободы теперь грозит физлицам и иностранным агентам, если их уличат в сборе данных о нацбезопасности. Такая же уголовная ответственность грозит гражданам, сотрудникам СМИ и членам незарегистрированных политических объединений, если они нарушат требования закона о деятельности иноагентов.