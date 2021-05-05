«Бессмертный полк онлайн» пополнился 800 тысячами участников. До конца регистрации осталось три дня

Число россиян, заявивших об участии в виртуальном «Бессмертном полке», за две недели увеличилось на 800 тысяч. Вместе с ними и теми, кто зарегистрировался в прошлом году, онлайн-полк собрал 3,3 млн анкет. Об этом на официальном сайте 5 мая объявили организаторы акции.

«Акцию поддержала вдова недавно ушедшего Василия Семеновича Ланового, Народного артиста СССР, Сопредседателя Центрального штаба Бессмертного полка России — Народная артистка РФ Ирина Купченко, а также Народный артист России Олег Газманов, актер театра и кино Игорь Петренко и певица Полина Гагарина», — отмечается в сообщении.