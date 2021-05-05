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«Бессмертный полк онлайн» пополнился 800 тысячами участников. До конца регистрации осталось три дня

До конца приема заявок в «Бессмертный полк онлайн» осталось меньше 3 дней

Число россиян, заявивших об участии в виртуальном «Бессмертном полке», за две недели увеличилось на 800 тысяч. Вместе с ними и теми, кто зарегистрировался в прошлом году, онлайн-полк собрал 3,3 млн анкет. Об этом на официальном сайте 5 мая объявили организаторы акции.

«Акцию поддержала вдова недавно ушедшего Василия Семеновича Ланового, Народного артиста СССР, Сопредседателя Центрального штаба Бессмертного полка России — Народная артистка РФ Ирина Купченко, а также Народный артист России Олег Газманов, актер театра и кино Игорь Петренко и певица Полина Гагарина», — отмечается в сообщении.

В прошлом году трансляция полка продолжалась более 20 суток. В этом году потоки трансляции будут разбиты по регионам, и каждый увидит своего ветерана именно в том городе, откуда он родом. Именно поэтому прием новых заявок ограничен 7 мая, чтобы успеть сформировать все региональные потоки. Также организаторы напомнили, что размещающим в анкете портреты нацистских преступников грозит уголовное преследование.

Акция «Бессмертный полк» в Петербурге, несмотря на ранее анонсированный офлайн-формат, пройдёт в соцсетях. Как рассказал «Фонтанке» 19 апреля руководитель регионального штаба акции Андрей Краснобаев, причиной стало решение федерального Роспотребнадзора.

Трансляция «Бессмертный полк онлайн» пройдет во всех регионах страны 9 мая, начало в 15:00 по местному времени. Посмотреть ее можно будет на сайте проекта 2021.polkrf.ru, в социальных сетях ВКонтакте и «Одноклассники», на телеканалах, а также в онлайн кинотеатрах ОККО, IVI.RU, MORE.TV и платформе Смотрим.ру.

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Комментарии (2)

265046605
Какая то профонация. А про поддержку акции Газмановым зачем? Кто он такой?
hedgehog_
ну что это за шествие.
надо требовать наличие виртуальных шлЁмов и хождения с виртуальным плакатом по виртуальному невскому на протяжении хотябы 5км или двух часов времени.
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