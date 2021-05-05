«Бессмертный полк онлайн» пополнился 800 тысячами участников. До конца регистрации осталось три дня

Число россиян, заявивших об участии в виртуальном «Бессмертном полке», за две недели увеличилось на 800 тысяч. Вместе с ними и теми, кто зарегистрировался в прошлом году, онлайн-полк собрал 3,3 млн анкет. Об этом на официальном сайте 5 мая объявили организаторы акции.
«Акцию поддержала вдова недавно ушедшего Василия Семеновича Ланового, Народного артиста СССР, Сопредседателя Центрального штаба Бессмертного полка России — Народная артистка РФ Ирина Купченко, а также Народный артист России Олег Газманов, актер театра и кино Игорь Петренко и певица Полина Гагарина», — отмечается в сообщении.
В прошлом году трансляция полка продолжалась более 20 суток. В этом году потоки трансляции будут разбиты по регионам, и каждый увидит своего ветерана именно в том городе, откуда он родом. Именно поэтому прием новых заявок ограничен 7 мая, чтобы успеть сформировать все региональные потоки. Также организаторы напомнили, что размещающим в анкете портреты нацистских преступников грозит уголовное преследование.
Акция «Бессмертный полк» в Петербурге, несмотря на ранее анонсированный офлайн-формат, пройдёт в соцсетях. Как рассказал «Фонтанке» 19 апреля руководитель регионального штаба акции Андрей Краснобаев, причиной стало решение федерального Роспотребнадзора.