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Норвегия объявила о разработке собственного COVID-сертификата для ослабления ограничений

В Норвегии появится собственный COVID-сертификат

Собственный COVID-сертификат разрабатывают в Норвегии, который позволит ослабить ограничения, введенные в стране из-за пандемии. Как сообщили в правительстве страны 5 мая, соответствующий законопроект был направлен на рассмотрение в парламент.

Он подразумевает использование в стране COVID-сертификатов, в которых будет указан возраст человека, его имя, статус вакцинации и информация о том, есть ли у гражданина иммунитет после перенесенного заражения.

Отмечается, что документ позволит снять в стране ряд ограничений и «открыть общество». В правительстве надеются на сотрудничество парламента, чтобы в ближайшее время решить данный вопрос.

Наряду с Норвегией введение собственных COVID-сертификатов обсуждали в Исландии, Лихтенштейне и Швейцарии. Страны Евросоюза также разрабатывают технические характеристики цифрового сертификата о вакцинации. Предполагается, что система заработает летом.

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Комментарии (1)

vader
А для тех, у кого иммунитета нет, общество останется закрытым? Очень демократично.
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