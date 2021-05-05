Норвегия объявила о разработке собственного COVID-сертификата для ослабления ограничений

Собственный COVID-сертификат разрабатывают в Норвегии, который позволит ослабить ограничения, введенные в стране из-за пандемии. Как сообщили в правительстве страны 5 мая, соответствующий законопроект был направлен на рассмотрение в парламент.



Он подразумевает использование в стране COVID-сертификатов, в которых будет указан возраст человека, его имя, статус вакцинации и информация о том, есть ли у гражданина иммунитет после перенесенного заражения.

Отмечается, что документ позволит снять в стране ряд ограничений и «открыть общество». В правительстве надеются на сотрудничество парламента, чтобы в ближайшее время решить данный вопрос.