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Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Российские фондовые индексы растут на торгах 5 мая

Индекс Московской биржи днем 5 мая установил новый исторический максимум, превысив отметку в 3628 пункта. Индекс РТС от максимума далек, но тоже растет.

Как следует из данных Мосбиржи на 15:00 мск, индекс IMOEX вырос к закрытию торгов на 1,32%, до 3 624,47 пункта. Индекс РТС — на 1,62%, до 1 526,92 пункта.

Последний раз индекс Мосбиржи достигал исторического максимума 27 апреля, когда в моменте подскочил до 3627,91 пункта. исторический максимум индекса РТС был зафиксирован в мае 2008 года, когда тот достиг показателя в 2459,88 пункта.

Рубль на торгах 5 мая укрепляется на фоне дорожающей нефти. Евро и доллар дешевеют на 0,14–0,16%.

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