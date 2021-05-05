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Центробанк опустил официальный курс евро ниже 90 рублей

Официальный курс доллара снизился на 40 копеек, евро — на 67

Банк России 5 мая установил официальные курсы валют на четверг. Регулятор впервые с 6 апреля опустил курс евро ниже 90 рублей.

Согласно этим данным, курс евро понизился до 89,77 рубля, потеряв 67 копеек. Доллар, по ЦБ, подешевел на 40 копеек по отношению к предыдущему дню и находится на уровне 74,86 рубля.

По данным на 14:20, евро на Московской бирже упал на 0,16% и торгуется по 89,8 рубля. Доллар опустился на 0,14%, до 74,75 рубля.

В конце прошлой недели курс европейской валюты впервые с 6 апреля опустился ниже 90 рублей, а доллар — к показателям конца марта. Эксперты связали это в том числе с ростом цен на нефть. Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 5 мая растет на 1,07% к началу торгов и составляет 69,62 доллара за баррель.

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Комментарии (8)

Агроном аэродрома
Чувствуется мощь российского Центробанка! Просто взял, и опустил евро! :)
chip1
В правом верхнем углу сайта Фонтанки указан курс евро 90.45, это будет точнее, а центробанк РФ в свои игры играет- грамотно граждан на бабки кидает)
RemyMartin
Да чего уж там, просто "опустил" Евро!
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