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Евро на бирже снова опустился ниже 90 рублей. Доллар приблизился к отметке в 74 рубля

Рубль укрепляется по отношению к евро и доллару

Курс евро второй день подряд опускается ниже 90 рублей. Доллар тоже снижается на фоне роста нефтяных цен.

Как следует 29 апреля из данных торгов на Московской бирже, курс евро к 11:20 снизился до 89,93 рубля, что является минимумом с начала апреля. После этого евро поднялся на несколько копеек, но, по данным на 11:42, так и не смог превысить уровень в 90 рублей.

Курс доллара на бирже меняется синхронно с курсом европейской валюты. В 11:19 он провалился до 74,21 рубля за единицу, после этого поднялся до 74,3 рубля, а по данным на 11:43, стоил 74,29 рубля.

Евро 28 апреля опустился ниже 90 рублей впервые с 6 апреля. Доллар откатился к показателям конца марта. Эксперты связывают это с воздержанием инвесторов от действий на валютном рынке и ростом цен на нефть. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в июле вырос к началу торгов 29 апреля на 0,84%, до 67,34 доллара за баррель.

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