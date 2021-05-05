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В центре им. Чумакова изучают возможность прививки «КовиВаком» в три укола

Научный центр имени Чумакова не исключает, что некоторым людям может понадобиться трёхкратное введение вакцины от коронавируса «КовиВак» для хорошего иммунного ответа, такая возможность сейчас прорабатывается. Об этом заявил директор организации Айдар Ишмухаметов.

«В целом же отсутствие антител на том или ином этапе не является критичным. Люди разные, сам режим выработки антител может немного различаться. Не исключено, что в дальнейшем подходы будут другими. Возможно, кому-то потребуется третья иммунизация (сейчас вакцинация состоит из двух этапов с разницей в 2–3 недели. — Ред.) в зависимости от состояния здоровья, возраста, сопутствующих заболеваний, которые могут снижать иммунный ответ. Эти вопросы прорабатываются», — рассказал он 5 мая в интервью «Комсомольской правде».

Ранее о клинических испытаниях трёхкратной вакцинации «ЭпиВакКороной» сообщили в центре «Вектор».

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Комментарии (8)

lenaF
vader, ну, так откровенно врать-то не надо в надежде, что этот материал никто не читал:)) Там исследование вообще не о ковид19, а о других коронавирусах; о том, что вакцинация может привести к более тяжелому течению болезни, там вообще ни слова нет, как и в принципе о самой вакцинации.
Американцы изучили плазму крови переболевших другими коронавирусами и определили, что если в анамнезе имеется ЗАБОЛЕВАНИЕ коронавирусной инфекцией, то вероятность повторного заболевания увеличивается вдвое. И что антитела, выработанные у ПЕРЕБОЛЕВШИХ коронавирусной инфекцией, не обязательно защищают переболевшего человека от повторного заболевания. Вот это смысл того, что в этом материале написано, если мозгов не хватает понять самостоятельно))
vader
Интересно, что не далее, чем сегодня утром на "Докторе Питере" была статья про весьма серьезное исследование, которое показало, что зависимости заболеваемости от наличия антител вообще нет, причем, как выяснилось, для некоторых людей вакцинация вообще приводит к более тяжелому течению болезни. И комментарий опять от вездесущей Барановой - ах, мы будем надеяться, что антитела, выработанные вакциной, будут какими-то другими антителами...
Riptide
А Jinguan Auto будут?
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