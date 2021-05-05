В центре им. Чумакова изучают возможность прививки «КовиВаком» в три укола

Научный центр имени Чумакова не исключает, что некоторым людям может понадобиться трёхкратное введение вакцины от коронавируса «КовиВак» для хорошего иммунного ответа, такая возможность сейчас прорабатывается. Об этом заявил директор организации Айдар Ишмухаметов.



«В целом же отсутствие антител на том или ином этапе не является критичным. Люди разные, сам режим выработки антител может немного различаться. Не исключено, что в дальнейшем подходы будут другими. Возможно, кому-то потребуется третья иммунизация (сейчас вакцинация состоит из двух этапов с разницей в 2–3 недели. — Ред.) в зависимости от состояния здоровья, возраста, сопутствующих заболеваний, которые могут снижать иммунный ответ. Эти вопросы прорабатываются», — рассказал он 5 мая в интервью «Комсомольской правде».