Количество погибших при обрушении опоры моста в метро Мехико достигло 25 человек, по меньшей мере 79 человек пострадали. Имена погибших были опубликованы 5 мая в официальном Twitter-аккаунте прокуратуры мегаполиса.



«Прокуратура Мехико информирует, что тела всех погибших в ходе прискорбных событий на 12-й линии столичного метрополитена были опознаны и переданы родственникам», — сообщает ведомство.

Самому младшему из них — 13 лет. Большую часть погибших составляют люди среднего возраста. При этом местные СМИ сообщали, что всего погибло 27 человек, однако данная информация официально не была подтверждена.