Количество погибших при обрушении опоры моста в метро Мехико достигло 25 человек, по меньшей мере 79 человек пострадали. Имена погибших были опубликованы 5 мая в официальном Twitter-аккаунте прокуратуры мегаполиса.
«Прокуратура Мехико информирует, что тела всех погибших в ходе прискорбных событий на 12-й линии столичного метрополитена были опознаны и переданы родственникам», — сообщает ведомство.
Самому младшему из них — 13 лет. Большую часть погибших составляют люди среднего возраста. При этом местные СМИ сообщали, что всего погибло 27 человек, однако данная информация официально не была подтверждена.
A Mexico City subway train was traveling over a busy street Monday evening when a support beam collapsed, sending train cars crashing. 27 people died and dozens are in the hospital.#MexicoCity pic.twitter.com/b9V8tdTVnM— CGTN America (@cgtnamerica) May 5, 2021
More than 23 people got killed and hundreds of people got injured after a metro overpass collapsed in Mexico City while a train was traveling on it 💔!— Mr.Halder004🇧🇩 (@halder004) May 5, 2021
Such a horrific incident...😔#Mexico#mexicocitymetro #TrainAccident pic.twitter.com/Oy2E23QpCY
#RT @XHNews: At least 24 people were killed and more than 70 injured after an overpass carrying a subway train collapsed in southern Mexico City late Monday. #GLOBALink pic.twitter.com/TnxeA6DMBC— Tony De Vos (@milou1st) May 5, 2021
Генеральная прокуратура Мехико уже начала расследование по факту обрушения моста на 12-й линии метро. Назначены различные экспертизы в структурной и административной сферах. К исследованиям привлечены геологи и геодезисты. Правоохранители изучат контракты на строительство и журналы технического обслуживания моста.
Пролет метромоста на юге Мехико обрушился в половине одиннадцатого вечера 3 мая по местному времени (06:25 4 мая по Москве). Два вагона рухнули с высоты около 10 метров в районе станции «Оливос». 12-я линия, на которой произошла катастрофа, выведена из эксплуатации на неопределенный срок.