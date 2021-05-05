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Число жертв обрушения опоры моста в метро Мехико увеличилось до 25 человек

В Мехико из-за обрушения моста в метро погибли 25 человек

Количество погибших при обрушении опоры моста в метро Мехико достигло 25 человек, по меньшей мере 79 человек пострадали. Имена погибших были опубликованы 5 мая в официальном Twitter-аккаунте прокуратуры мегаполиса.

«Прокуратура Мехико информирует, что тела всех погибших в ходе прискорбных событий на 12-й линии столичного метрополитена были опознаны и переданы родственникам», — сообщает ведомство.

Самому младшему из них — 13 лет. Большую часть погибших составляют люди среднего возраста. При этом местные СМИ сообщали, что всего погибло 27 человек, однако данная информация официально не была подтверждена.

Генеральная прокуратура Мехико уже начала расследование по факту обрушения моста на 12-й линии метро. Назначены различные экспертизы в структурной и административной сферах. К исследованиям привлечены геологи и геодезисты. Правоохранители изучат контракты на строительство и журналы технического обслуживания моста.

Пролет метромоста на юге Мехико обрушился в половине одиннадцатого вечера 3 мая по местному времени (06:25 4 мая по Москве). Два вагона рухнули с высоты около 10 метров в районе станции «Оливос». 12-я линия, на которой произошла катастрофа, выведена из эксплуатации на неопределенный срок.

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Комментарии (3)

265913398
Куда пропали злобные комментарии про то что только у нас поезда рушатся, самолеты падают
260569221
Мехико?? А там есть метро?? Оооо
DEMOMON
Поезд с номером 07. Счастливый.
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