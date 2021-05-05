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Житель Петербурга сломал ноги во время приземления после прыжка с парашютом. К клубе полагают, что он не справился с эмоциями

СК проводит проверку после травмы мужчины во время прыжка с парашютом под Петербургом

36-летний петербуржец получил травмы обеих ног во время прыжка с парашютом на аэродроме Куммолово.

Как сообщает пресс-служба Северо-Западного СК на транспорте 5 мая, мужчина прошел обучение в летной школе, прослушал теорию и получил летную книжку. После чего его допустили до сдачи экзамена в АНО «Сосновоборский аэроклуб». И 2 мая, после инструктажа по безопасности и теоретического экзамена, он был допущен к прыжку.

Во время полета на легкомоторном самолете мужчина совершил самостоятельный прыжок с парашютом. А уже при приземлении получил открытый перелом правой ноги и закрытый перелом левой ноги. Петербуржца госпитализировали в НИИ «Скорой помощи им. И.И. Джанелидзе».

Ленинградским следственным отделом управления проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Сотрудники ведомства уже осмотрели аэродром и легкомоторный самолет, изъяли интересующая документация и опросили представителей аэроклуба и пострадавшего. Он сам уверял, что был проинструктирован как необходимо действовать при приземлении, но допустил ошибку, вследствие чего получил травмы.

Северо-Западное следственное управление на транспорте

Такой же версии придерживаются и в клубе. Как сообщил «Фонтанке» его директор, прыжок — высокое эмоциональное событие, и иногда отработанные за земле элементы забываются в воздухе. «если был он делал все, как ему сказали, то все было бы хорошо», — уверен руководитель аэроклуба.

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Комментарии (3)

Алексей Власов
Эх, хромоножка, вставай на ноги, не ленись! В Джанелидзе работают профи- нашпигуют железом, соберут, сначала ковылять будешь, потом побежишь, ну а потом: в прыжке соберись, вспомни инструктора, отдавай себе сам команды, сам себе веди отсчёт (мне помогает справиться с страхом, у других другие погремушки), ну и группируйся как учили.
a.159753123
Очень тяжело не вытянуть ноги при приближении к земле, инстинкты/рефлексы подавить. Но необходимо.
261215271
Открытый перелом 😟🤦‍♀️
Я хотела себе такой подарок на др сделать, но потом решила подождать совершеннолетия сына.
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