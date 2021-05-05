36-летний петербуржец получил травмы обеих ног во время прыжка с парашютом на аэродроме Куммолово.
Как сообщает пресс-служба Северо-Западного СК на транспорте 5 мая, мужчина прошел обучение в летной школе, прослушал теорию и получил летную книжку. После чего его допустили до сдачи экзамена в АНО «Сосновоборский аэроклуб». И 2 мая, после инструктажа по безопасности и теоретического экзамена, он был допущен к прыжку.
Во время полета на легкомоторном самолете мужчина совершил самостоятельный прыжок с парашютом. А уже при приземлении получил открытый перелом правой ноги и закрытый перелом левой ноги. Петербуржца госпитализировали в НИИ «Скорой помощи им. И.И. Джанелидзе».
Ленинградским следственным отделом управления проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Сотрудники ведомства уже осмотрели аэродром и легкомоторный самолет, изъяли интересующая документация и опросили представителей аэроклуба и пострадавшего. Он сам уверял, что был проинструктирован как необходимо действовать при приземлении, но допустил ошибку, вследствие чего получил травмы.
Северо-Западное следственное управление на транспорте
Такой же версии придерживаются и в клубе. Как сообщил «Фонтанке» его директор, прыжок — высокое эмоциональное событие, и иногда отработанные за земле элементы забываются в воздухе. «если был он делал все, как ему сказали, то все было бы хорошо», — уверен руководитель аэроклуба.