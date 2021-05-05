Петербург позеленеет. ГАТИ разрешила высадить больше полутысячи деревьев

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) по заявкам комитета по благоустройству выдала 190 орденов на высадку деревьев в различных парках и скверах Петербурга. Об этом 5 мая сообщили в пресс-службе ГАТИ.



Всего будет высажено более 500 саженцев. Новая зелень появится в парках Сосновка (283 дерева), Есенина (110 деревьев), Интернационалистов (46 деревьев) и в Яблоневом саду (40 саженцев). Помимо этого, саженцы высадят вдоль Октябрьской, Выборгской, Петровской и Петроградской набережных. В указанных зеленых зонах также приведут в порядок газон.