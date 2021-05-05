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Петербург позеленеет. ГАТИ разрешила высадить больше полутысячи деревьев

ГАТИ выдала разрешение на высадку более 500 саженцев деревьев в Петербурге

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) по заявкам комитета по благоустройству выдала 190 орденов на высадку деревьев в различных парках и скверах Петербурга. Об этом 5 мая сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Всего будет высажено более 500 саженцев. Новая зелень появится в парках Сосновка (283 дерева), Есенина (110 деревьев), Интернационалистов (46 деревьев) и в Яблоневом саду (40 саженцев). Помимо этого, саженцы высадят вдоль Октябрьской, Выборгской, Петровской и Петроградской набережных. В указанных зеленых зонах также приведут в порядок газон.

Смольный, как рассказывала «Фонтанка», к озеленению города в майские праздники призывал подключиться и петербуржцев. Желающим посадить деревья необходимо обратиться в комитет по благоустройству, выбрать удобную дату и место.

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Комментарии (6)

olla
500 деревьев на весь город, который лысеет с каждым годом от варварских вырубок, обпиливаний и просто уничтожения скверов - это капля в море. К тому же сажают палки какие-то, которые не приживаются..Плохо, короче . Зря з/п получают профильные чиновники.
Урус-Баши
500 на весь город. Никто и не заметит такой минимум, если распределить равномерно. Деревьев за последние пару лет посохло много. И не мешало бы восстановить липы в тех местах, где они были исторически. Конечно, не по центру Невского, где когда- то была аллея, но хотя бы на Сенной вблизи домов. И не гламурно, как сейчас по периметру, а в стандартных чугунных кругах. То же на Австрийской площади, Липы везде были раскидистыми, погибли, видимо, от химикатов и загрязнения воздуха тетраэтилсвинцом, который добавляли в любой бензин.
Петров&Боширов
Думаю. что за устройство нашего города. если такая дохлая и неспособная ни на что. кроме тупых штрафов как ГАТИ, еще и разрешения на посадку деревьев и кустов раздает. В парках. То есть. руководство парка само по себе не разберется. сколько сосенок и липок у него должно быть.
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