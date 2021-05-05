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Суд принял к производству иск Навального к пресс-секретарю президента

Иск Навального к Пескову приняли к производству

Исковое заявление оппозиционера Алексея Навального к пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову принято к производству. Об этом 5 мая сообщили в пресс-службе Пресненского суда Москвы.

«Досудебная подготовка назначена на 27 мая 2021 года в 13 часов 45 минут», — добавили там.

Также в иске фигурирует ТАСС, где 1 октября 2020 года опубликовали заявление Пескова о том, что оппозиционер является ретранслятором позиции США и действует от американских спецслужб. Данную информацию Навальный расценил как порочащую его честь, достоинство и деловую репутацию. Опубликованные в СМИ слова Пескова он требует признать не соответствующими действительности.

Исковое заявление было зарегистрировано еще осенью прошлого года. Суд оставил его до конца 2020 года без движения, так как потребовал устранить недостатки.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что сам Навальный в марте проиграл суд по иску бизнесмена Евгения Пригожина о защите чести и деловой репутации. Оппозиционера обязали выплатить 500 тыс. рублей за публикацию порочащих сведений.

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Комментарии (19)

Noisymouse
Нельзя опорочить то, чего нет.
RemyMartin
Гнев и негодование «патриотически» настроенной общественности вызывает сам факт существования никому неизвестного блогера. Умудряется подпаливать «патриотические» задницы даже находясь в тюрьме. )
ShkVAl
Лёша будет всякое затевать, лишь бы не забыли его сограждане. Басурмане сдали, на земляков вся надежда.
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