В Москве задержали управляющего и арендодателя гостиницы «Вечный зов», при пожаре в которой умерли двое

В Москве в рамках уголовного дела о гибели двух человек в результате пожара в отеле «Вечный зов», где проходил слёт кадетов, задержаны двое подозреваемых — генеральный директор частной организации, сдавшая здание в аренду, а также управляющий отеля. В скором времени в отношении фигурантов будет избрана мера пресечения, рассказали 5 мая в ГСУ СК России по Москве.

Дело расследуется по факту оказания услуг, не отвечающих правилам безопасности, повлекших смерть двух людей (ч. 3 ст. 238 УК РФ). «По результатам проведённых следственных действий приоритетной является версия о коротком замыкании вследствие ненадлежащей эксплуатации здания», — отметили в ведомстве. В прокуратуре ранее заявили, что в гостинице не сработала ни одна из систем пожаротушения. Проверок пока не было — «Вечный зов» открылся несколько месяцев назад.