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В Москве задержали управляющего и арендодателя гостиницы «Вечный зов», при пожаре в которой умерли двое

В Москве в рамках уголовного дела о гибели двух человек в результате пожара в отеле «Вечный зов», где проходил слёт кадетов, задержаны двое подозреваемых — генеральный директор частной организации, сдавшая здание в аренду, а также управляющий отеля. В скором времени в отношении фигурантов будет избрана мера пресечения, рассказали 5 мая в ГСУ СК России по Москве.

Дело расследуется по факту оказания услуг, не отвечающих правилам безопасности, повлекших смерть двух людей (ч. 3 ст. 238 УК РФ). «По результатам проведённых следственных действий приоритетной является версия о коротком замыкании вследствие ненадлежащей эксплуатации здания», — отметили в ведомстве. В прокуратуре ранее заявили, что в гостинице не сработала ни одна из систем пожаротушения. Проверок пока не было — «Вечный зов» открылся несколько месяцев назад.

Пожар в отеле, расположенном по 6-й Кожуховской улице, случился в ночь на 4 апреля 2021 года. Там в момент происшествия находилось более 300 человек, треть из которых — дети. Часть из них приехала на слет кадетов. Пострадавшие, в том числе несовершеннолетние, были доставлены в медицинские учреждения для обследования и оказания медицинской помощи. Двое мужчин погибли.

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Комментарии (1)

nuga
Какие кадеты,какой слет и 300 человек в одном месте в разгар Ковида? Название этого чудо отеля не сулило ничего хорошего,как назовешь корабль,так он и поплывет. Это не название для гостиничного бизнеса,сразу видны тараканы в голове у владельцев.Зимняя вишня сгоревшая из этой серии.Давать названия киношные,это бред.Названием озаботились,а пожаробезопасностью нет.Кретивщики,полезшие в бизнес .
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