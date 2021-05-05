Как петербуржцы отдохнули в первый «президентский выходной»

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться







«На работе», «обычный рабочий день», «работаем как всегда», честно рассказали читатели «Фонтанки» о своем 4 мая. Из 1600 человек опрошенных «Фонтанкой» в соцсетях 65% заявили, что работали, несмотря на объявленные нерабочие дни. И даже видят в этом плюсы. Впрочем, возможно дело в том, что отдыхающим не до ответа на вопросы.

«Нас заставили все четыре дня работать в обычном режиме, даже без согласия работников, и без приказа. Всё отдано в руки работодателям. Вот нам и «выходные». Сказали так: если не выходишь, премии не будет, а это половина оклада», — обрисовал варианты петербуржцев Сергей.



«Если бы работодатель оплатил бы эти дни, я бы отдохнул», — отметил читатель Константин

«Ну государство же никому оплачивать простой не собирается, поэтому работаем», — добавила Наталья.

«Пришел домой с ночной смены, у кого сменный график тем все равно, какой там день», — отметил Юрий.

Петербурженка Маргарита подтвердила — рабочий день не сократили даже на час. Отработали по полной. Но было и хорошее — людей утром в транспорте и на дорогах действительно стало поменьше. Хотя были и накладки, например в метро.

«Ощущение, что выходной только в метрополитене. Интервал движения с 8 часов 3,5 минуты на синей и красной линиях, вагоны битком», — пожаловался Сергей.

«Надеюсь не за свой счет людей распустили, в таком случае, конечно, лучше поработать», — резюмировала Татьяна.

Впрочем, многие и рады поработать. «Если запрета нет, почему компании должны не работать? Это как прийти в бар и сказать наливаю за счёт заведения», — заявили одни. «А недополученная прибыль за чей счет? Не работают единицы. Даже бюджетники не все. Работодателю надо зарабатывать, а не выкидывать деньги на ветер!» — добавили другие.



«Работаю и очень этому рада!», «вообще себе безделье не представляю», пишут сами работники. «Работаю, и с удовольствием! Потому что на себя», — отметились третьи.

Президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни между майскими праздниками, создав вторые новогодние каникулы, только с 1 по 10 мая. О своем решении глава государства рассказал 23 апреля на совещании с главой Роспотребнадзора. Анна Попова просила об этом решении из-за риска роста заболеваемости коронавирусом, наступающих британских штаммов. Но полноценными массовыми выходными они не стали.

Согласно указу президента полноценно отправились отдыхать только учащиеся школ, колледжей и вузов. А вот детские сады в Петербурге Роспотребнадзор попросил остаться.

По данным опроса, итоги которого опубликовали РИА Новости 4 мая, продление праздников почти никак не повлияло на планы большей части людей. 67% опрошенных, несмотря на дополнительные нерабочие дни, останутся дома, как и планировали. Каждый четвертый может быть съездит за город, и лишь еще 3,5% станут клиентами экскурсионного туризма, и еще 1,5% — отправятся на курорты.



Около 56% опрошенных россиян считают, что дополнительные нерабочие дни никак не повлияют на их финансовое положение. Еще 33,8% опасаются, что их доход может снизиться, а 9,6% наоборот надеются, что смогут заработать больше.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

