В Петербурге прокуратура взялась за элитные сигарные бутики

«Посещение сайта свободно для всех без исключения граждан. В свободном для неопределенного круга лиц доступе размещена информация о реализации дистанционным способом табачной продукции», — утверждается в иске прокурора Петродворцового района, требующего заблокировать интернет-ресурс.

Сайт компании Педана «Харниш», представляющей в Санкт-Петербурге бутики La Casa del Habano и Davidoff, прокуратура считает нарушителем федерального закона об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма.

Чемпион мира по медленному курению и российский представитель крупнейших сигарных бутиков Олег Педан стал мишенью петербургской прокуратуры.

Чтобы проверить этот тезис, корреспондент «Фонтанки» выбрал на сайте товар и оформил заказ, из личных данных оставив только имя и телефон. После отправки заявки корреспонденту позвонила менеджер и сообщила, что выбранный товар есть в наличии и приобрести его можно в сигарном доме на Лиговском проспекте.

При посещении сайта запрашивается информация о возрасте посетителя. Для несовершеннолетних ресурс автоматически закрывается, «выкидывая» на поисковую страницу браузера. Посетители 18+ должны указывать возраст при регистрации.

Петродворцовый суд согласился с прокурором и признал информацию запрещенной к распространению. Из-за формальных нарушений Санкт-Петербургский горсуд 4 мая отменил это решение и направил дело на новое рассмотрение, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

30-летний Олег Педан — чемпион мира по медленному курению, занимает вторую строчку в мировом рейтинге спортсменов. Совокупная выручка сигарных домов, принадлежащих Педану, составляет почти 90 миллионов рублей в год.