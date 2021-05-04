Животных из российских цирков отправят на «пенсию» в Крым

Животных — артистов Росгосцирка после окончания «карьеры» отправят в крымский сафари-парк. Первые слонихи уже заехали на отведенные им гектары.

О том, что соглашение с сафари-парком «Тайган» уже подписано, 4 мая рассказал Сергей Беляков. По словам директора Росгосцирка, первый кусок площадью в 45 тысяч квадратных метров уже заняли слонихи из шоу «Большой Варшавский цирк».

Раньше, рассказал Беляков, отслужившие животные либо продолжали ездить с цирком, либо отправлялись в зоопарки. Теперь все они отправятся в Крым.