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Животных из российских цирков отправят на «пенсию» в Крым

Животных — артистов Росгосцирка после окончания «карьеры» отправят в крымский сафари-парк. Первые слонихи уже заехали на отведенные им гектары.

О том, что соглашение с сафари-парком «Тайган» уже подписано, 4 мая рассказал Сергей Беляков. По словам директора Росгосцирка, первый кусок площадью в 45 тысяч квадратных метров уже заняли слонихи из шоу «Большой Варшавский цирк».

Раньше, рассказал Беляков, отслужившие животные либо продолжали ездить с цирком, либо отправлялись в зоопарки. Теперь все они отправятся в Крым.

Сафари-парк расположен в 50 километрах от Симферополя.

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Комментарии (2)

Повезло слонам и другим пенсионерам-животным кто любит солнце. Главное белого медведя туда не отправляйте.
АСмуров
Россия не первый раз решает проблему заселения Крыма.
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