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Госдума: Дачникам санкций за одуванчики не будет

Депутаты пообещали не штрафовать дачников за одуванчики, потому что закон, на который в СМИ сослался эксперт, их не касается.

Об этом заявил заявил председатель Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. Ранее РИА Новости сообщило, что тем, кто не уничтожает мяту и одуванчики на своих участках, может грозить административный штраф за нарушение правил борьбы с сорными растениями. Николаев заверил, что речь исключительно о сельхозтоваропроизводителях — список сорной травы даст экспертам понять, что никакой деятельности на земле не ведется.

«Никакого отношения к дачникам этот документ не имеет. Более того, так как никаких изменений законодательства не происходило, то все нормы, которые были ранее, остаются в силе, — сказал Николай Николаев. — Никаких санкций не нужно бояться и ожидать. Никаких оснований для этого просто нет».

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Комментарии (10)

ash364
Одуванчики....тут плюс два за окном и снег в мае....
262224921
Естественно , иначе дачи все побросают и узаконенную Госдумой регулярную дань(оброк) председателям садоводств платить будет не кому , а это увеличит итак катастрофическую безработицу в стране.
Только в России на законодательном уровне могли принять такой бред:
200 участков по 10 тысяч с каждого.
Зарплата председателя 20 тысяч в месяц ,
чуть меньше у бухгалтера
+электрик и сантехник
+косвенные расходы на содержание свиты и правления .

Итого получается садоводы оплачивают существование председателя , на инфраструктуру остаются копейки.
АСмуров
Мята, одуванчики ... Очнитесь, они росли там где сейчас всё заполонил дурнишник.
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