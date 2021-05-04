Госдума: Дачникам санкций за одуванчики не будет

Депутаты пообещали не штрафовать дачников за одуванчики, потому что закон, на который в СМИ сослался эксперт, их не касается.

Об этом заявил заявил председатель Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. Ранее РИА Новости сообщило, что тем, кто не уничтожает мяту и одуванчики на своих участках, может грозить административный штраф за нарушение правил борьбы с сорными растениями. Николаев заверил, что речь исключительно о сельхозтоваропроизводителях — список сорной травы даст экспертам понять, что никакой деятельности на земле не ведется.