Одуванчики и мята заставят заплатить за свое существование

Лекарственный одуванчик и полевая мята теперь в списке сорных растений и обойдутся владельцам участков в круглую сумму, пишет РИА Новости.

Как рассказала 4 мая агентству юрист Татьяна Мацукова, список сорных растений был определен постановлением от 18 сентября прошлого года. В него вошли борщевик Сосновского, мята полевая, осот полевой, одуванчик лекарственный, ромашка пахучая, чертополохи разных видов, амброзия разных видов. Если их не уничтожать, то придется ответить.

В лучшем случае это будет просто предупреждение. Но возможен и административный штраф. Для граждан — от 300 до 500 рублей, для должностных лиц — от 500 рублей до одной тысячи; для юрлиц — от 5 до 10 тысяч.