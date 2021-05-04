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Одуванчики и мята заставят заплатить за свое существование

Россиян накажут за одуванчики и мяту

Лекарственный одуванчик и полевая мята теперь в списке сорных растений и обойдутся владельцам участков в круглую сумму, пишет РИА Новости.

Как рассказала 4 мая агентству юрист Татьяна Мацукова, список сорных растений был определен постановлением от 18 сентября прошлого года. В него вошли борщевик Сосновского, мята полевая, осот полевой, одуванчик лекарственный, ромашка пахучая, чертополохи разных видов, амброзия разных видов. Если их не уничтожать, то придется ответить.

В лучшем случае это будет просто предупреждение. Но возможен и административный штраф. Для граждан — от 300 до 500 рублей, для должностных лиц — от 500 рублей до одной тысячи; для юрлиц — от 5 до 10 тысяч.

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Комментарии (5)

Vilya
А борщевик в Полежаевском парке не подлежит уничтожению. Это же не земли сельхозназначения.
Vilya
А все в курсе, что СНТ и ДНП создаются как раз таки на землях сельхозназначения?
polyyakov
В постановлении речь идёт только о землях сельхоз назначения .
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