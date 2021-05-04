Прокуратура просит посадить бывшего директора «ВИМ-Авиа» на десять лет

О сроке, который просит для Кочнева в суде прокуратура, 4 мая пишет ТАСС. Его судят за мошенничество в сфере кредитования, совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов и злоупотребление полномочиями. За эти преступления, считает гособвинение, достойное наказание — это десять лет колонии общего режима и два миллиона штрафа. Бывший главбух компании Екатерина Пантелеева также обвиняется в мошенничестве и злоупотреблении, ей прокурор просит девять лет и девять миллионов штрафа. Суд примет решение в конце мая.

За мошенничество с деньгами авиакомпании «ВИМ-Авиа» гособвинитель просит приговорить к десяти годам реального срока экс-директора Александра Кочнева. Главный фигурант за границей.

Владелец авиакомпании Рашид Мурсекаев арестован заочно. Следствие считает, что вместе с гендиректором, финдиректором и главбухом с 2015 по 2017 год «ВИМ-Авиа» закупала топливо по завышенным ценам у подконтрольных соучастникам фирм. Соучастники, понимая реальное положение дел авиаперевозчика, якобы получили кредит на 1,6 млрд рублей в «Абсолют банке» и девять миллионов долларов из него перевели на счета аффилированных с Мурсекаевым компаний. Ущерб по делу больше 890 млн рублей, потерпевшими признаны 13 компаний.

«ВИМ-Авиа» разорилась после серии задержек и отмены рейсов летом 2017 года.