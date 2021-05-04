Солист петербургского коллектива The Hatters Юрий Музыченко поссорился с местными музыкантами в Нижнем Новгороде. После его похода в ночной клуб группа получила письмо с нотками шантажа. О вымогательстве неопределенной суммы денег The Hatters заявили 4 мая, выпустив обращение к поклонникам после гастролей в Нижнем Новгороде. Лидер группы Юрий Музыченко приехал в Нижний 2 мая, накануне своего концерта, и отправился в клуб Tago Mago. 33-летнего артиста сопровождали жена, охранник, тур-менеджер и критическое настроение. Музыченко нелестно отозвался о местных исполнителях и клубе. Его общение на повышенных тонах очевидцы сняли на камеру и передали СМИ.

Информресурсы опубликовали заметки о дебошире Музыченко, который попутно с критикой якобы стращал местных ножом и хватал какую-то женщину за грудь. Видеозаписи действительно сохранили следы гендерной пренебрежительности со стороны гастролера. Во время дискуссии на повышенных тонах Музыченко обратился к оппонентке с вопросом: «Ты что, тупенькая?» Перед тем, как записи с Музыченко попали к СМИ, представители The Hatters получили электронное письмо с недвусмысленным намеком на то, что поведение Музыченко неплохо было бы оплатить: «Как будем решать конфликт вчерашний? У меня очень простое предложение — финансовое. Ваши извинения нам никуда не уперлись, а вот оплатить нам моральный ущерб и сорванный гиг вы можете».

Фото: скриншот / vk.com Поделиться Поделиться







Скриншот электронного письма опубликовал генпродюсер фестиваля «Дикая мята» Андрей Клюкин, хорошо знающий Музыченко. «Никто не говорит, что Юра был трезв. Да, Музыченко занимается алкохардкором, если кто не помнит. И точно имеет право выпивать в баре и может иметь свое мнение по поводу музыки, которую слышит. Но это не значит, что можно клеветать, прибегать к шантажу и вымогательству», — прокомментировал в соцсетях Клюкин ситуацию в Нижнем Новгороде.

The Hatters пообещали обратиться в правоохранительные органы после предложения заплатить деньги. Юрий Музыченко родился в Гатчине. В 2020 году вошел в расширенный состав группы Little Big для участия в Евровидении. Ранее Музыченко со своей семьей снимался в клипе этой группы. На аккаунт артиста в Instagram подписаны более полумиллиона человек.