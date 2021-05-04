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Фронтмену The Hatters предложили компенсировать пьяный дебош на гастролях в Нижнем Новгороде. Коллектив считает себя жертвой вымогательства

Лидера The Hatters Юрия Музыченко обвинили в пьяном дебоше во время гастролей в Нижнем Новгороде

Солист петербургского коллектива The Hatters Юрий Музыченко поссорился с местными музыкантами в Нижнем Новгороде. После его похода в ночной клуб группа получила письмо с нотками шантажа.

О вымогательстве неопределенной суммы денег The Hatters заявили 4 мая, выпустив обращение к поклонникам после гастролей в Нижнем Новгороде.

Лидер группы Юрий Музыченко приехал в Нижний 2 мая, накануне своего концерта, и отправился в клуб Tago Mago. 33-летнего артиста сопровождали жена, охранник, тур-менеджер и критическое настроение. Музыченко нелестно отозвался о местных исполнителях и клубе. Его общение на повышенных тонах очевидцы сняли на камеру и передали СМИ.

Информресурсы опубликовали заметки о дебошире Музыченко, который попутно с критикой якобы стращал местных ножом и хватал какую-то женщину за грудь. Видеозаписи действительно сохранили следы гендерной пренебрежительности со стороны гастролера. Во время дискуссии на повышенных тонах Музыченко обратился к оппонентке с вопросом: «Ты что, тупенькая?»

Перед тем, как записи с Музыченко попали к СМИ, представители The Hatters получили электронное письмо с недвусмысленным намеком на то, что поведение Музыченко неплохо было бы оплатить:

«Как будем решать конфликт вчерашний? У меня очень простое предложение — финансовое. Ваши извинения нам никуда не уперлись, а вот оплатить нам моральный ущерб и сорванный гиг вы можете».

Фото: скриншот / vk.com
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Скриншот электронного письма опубликовал генпродюсер фестиваля «Дикая мята» Андрей Клюкин, хорошо знающий Музыченко.

«Никто не говорит, что Юра был трезв. Да, Музыченко занимается алкохардкором, если кто не помнит. И точно имеет право выпивать в баре и может иметь свое мнение по поводу музыки, которую слышит. Но это не значит, что можно клеветать, прибегать к шантажу и вымогательству», — прокомментировал в соцсетях Клюкин ситуацию в Нижнем Новгороде.

The Hatters пообещали обратиться в правоохранительные органы после предложения заплатить деньги.

Юрий Музыченко родился в Гатчине. В 2020 году вошел в расширенный состав группы Little Big для участия в Евровидении. Ранее Музыченко со своей семьей снимался в клипе этой группы. На аккаунт артиста в Instagram подписаны более полумиллиона человек.

Фото: скриншот / vk.com

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Комментарии (2)

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А многие дамы одинокими вечерами, кормя котов, мечтают о такой гендерной пренебрежительности
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