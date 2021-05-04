FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +5
74.85р90.59р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
19
Печать

Губернатор Петербурга и его супруга увеличили доход в год пандемии

Александр Беглов опубликовал декларацию за 2020 год

На сайте администрации Петербурга опубликована декларация губернатора и его семьи за прошлый год. Документ с доходами главы города чиновники решили обнародовать в воскресенье.

Исходя из опубликованных данных, губернатор и его семья увеличили свои доходы. Александр Беглов заработал в 2019 году 3,8 миллиона рублей, в 2020-м — на 200 тысяч больше. Согласно декларации, Беглов владеет тремя земельными участками площадью 1600, 1500 и 22 квадратных метра (последний до этого находился у него в пользовании). Также он купил в этом году гараж площадью 31,4 квадратных метра. В собственности градоначальника также квартира площадью 150 квадратных метров и половина дома площадью 120 квадратных метров, в пользовании — квартира площадью 106 квадратных метров.

Увеличила свой доход и супруга губернатора. Ранее Наталья Беглова работала главой комитета записи актов гражданского состояния. С приходом к власти мужа она оставила этот пост. В 2020 году Наталья заработала 11,5 миллиона рублей (годом ранее — 10,1 миллиона рублей). В ее собственности находятся три земельных участка, два жилых дома, четыре квартиры и гараж. В ее пользовании — земельный участок и машино-место. У Натальи Бегловой есть автомобиль Mercedes-Benz E300. По сравнению с 2019 годом её имущество не изменилось.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (19)

265055770
Но до Кадырова ему еще очень далеко. Есть куда расти.
Seawolf
Она же как..... пробка. Чем же заработала такое состояние?
Мужской Взгляд
Подозреваю, что доходы градоначальника следует искать не в принадлежащем ему имуществе, а у аффилированных с ним лиц.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний