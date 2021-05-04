Губернатор Петербурга и его супруга увеличили доход в год пандемии

На сайте администрации Петербурга опубликована декларация губернатора и его семьи за прошлый год. Документ с доходами главы города чиновники решили обнародовать в воскресенье.

Исходя из опубликованных данных, губернатор и его семья увеличили свои доходы. Александр Беглов заработал в 2019 году 3,8 миллиона рублей, в 2020-м — на 200 тысяч больше. Согласно декларации, Беглов владеет тремя земельными участками площадью 1600, 1500 и 22 квадратных метра (последний до этого находился у него в пользовании). Также он купил в этом году гараж площадью 31,4 квадратных метра. В собственности градоначальника также квартира площадью 150 квадратных метров и половина дома площадью 120 квадратных метров, в пользовании — квартира площадью 106 квадратных метров.