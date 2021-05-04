«Красная» полночь закончилась для петербуржцев, праздновавших победу «Зенита» в чемпионате России, внеплановой поездкой в отдел полиции.
Как стало известно «Фонтанке», группа фанатов, отмечавших чемпионство в баре «СБГ 25» на Гончарной, после полуночи 4 мая зажгла фаеры и вышла на проезжую часть. На место прибыли несколько нарядов полиции. В отделы доставили более 20 человек.
«Фонтанка.ру»
О задержании написали в фанатских телеграм-каналах. Очевидцы сообщали, что сначала сотрудники полиции и Росгвардии блокировали бар, а потом начали «паковать» всех, кто внутри: «Вот просто так, без объяснения».
По данным «Фонтанки», в отношении доставленных составили протоколы о «мелком хулиганстве», после чего отпустили.
Не только петербуржцы оказались недовольны приемом полиции после судьбоносного матча с «Локомотивом». Московских болельщиков принудительно отправили в автобусы и не давали выйти, в результате многие жители столицы опоздали на поезда и самолеты. Петербургский клуб не стал официально комментировать ситуацию, но источники «Фонтанки» рассказали, что план с автобусами был согласован на совещании перед игрой, а значит, не мог стать для «Локомотива» сюрпризом.
«Зенит» 2 мая оформил восьмое чемпионство, победив на своем поле «Локомотив» со счетом 6:1.