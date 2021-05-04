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Больше 20 фанатов «Зенита», праздновавших победу клуба с фаерами, ушли из полиции с протоколами

«Красная» полночь закончилась для петербуржцев, праздновавших победу «Зенита» в чемпионате России, внеплановой поездкой в отдел полиции.

Как стало известно «Фонтанке», группа фанатов, отмечавших чемпионство в баре «СБГ 25» на Гончарной, после полуночи 4 мая зажгла фаеры и вышла на проезжую часть. На место прибыли несколько нарядов полиции. В отделы доставили более 20 человек.

«Фонтанка.ру»

О задержании написали в фанатских телеграм-каналах. Очевидцы сообщали, что сначала сотрудники полиции и Росгвардии блокировали бар, а потом начали «паковать» всех, кто внутри: «Вот просто так, без объяснения».

По данным «Фонтанки», в отношении доставленных составили протоколы о «мелком хулиганстве», после чего отпустили.

Не только петербуржцы оказались недовольны приемом полиции после судьбоносного матча с «Локомотивом». Московских болельщиков принудительно отправили в автобусы и не давали выйти, в результате многие жители столицы опоздали на поезда и самолеты. Петербургский клуб не стал официально комментировать ситуацию, но источники «Фонтанки» рассказали, что план с автобусами был согласован на совещании перед игрой, а значит, не мог стать для «Локомотива» сюрпризом.

«Зенит» 2 мая оформил восьмое чемпионство, победив на своем поле «Локомотив» со счетом 6:1.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

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.... теперь понятно, из-за каких "мирно отдыхающих" встала вся Гончарная, заперев один из выездов из Центра .... ещё и обо...ли наверное там всё. .... молодцы, что цацкаться и рассусоливать не стали.
Karl_Ivanovich
"Зенит" - ЧЕМПИОН!
Но это не повод для файер-шоу посреди города во время противопожарного режима.
Ivan Ivanovich
Правильно !
Нечего болеть за «голубых»
У нас скрепная страна
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