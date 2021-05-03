ДТП осложняет движение по трассе «Кола» в Волховском районе Ленобласти. Как пишет 47news со ссылкой на ФКУ «Упрдор «Северо-Запад», на 96-м километре трассы столкнулись три легковых автомобиля около половины второго дня 3 мая.



Судя по видео, опубликованному в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте», участниками аварии стали «Опель», «Форд» и «Шкода». Последняя после столкновения вылетела в кювет.