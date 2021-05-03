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Массовое ДТП под Петербургом собрало пробку в город более чем на 15 километров

ДТП осложняет движение по трассе «Кола» в Волховском районе Ленобласти. Как пишет 47news со ссылкой на ФКУ «Упрдор «Северо-Запад», на 96-м километре трассы столкнулись три легковых автомобиля около половины второго дня 3 мая.

Судя по видео, опубликованному в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте», участниками аварии стали «Опель», «Форд» и «Шкода». Последняя после столкновения вылетела в кювет.

По предварительным данным, пострадавших в результате ДТП нет. Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», пробка в сторону города составляет более 15 километров. Видимо, испортившаяся погода гонит петербуржцев обратно домой с дач. Как сообщала ранее «Фонтанка», завтра Северную столицу и Ленобласть ждут дождь и мокрый снег.

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Комментарии (7)

265902877
Никогда не понимал, зачем в регистраторах включают запись звука. Чтобы все знали об отсутствии вкуса в музыке и прониклись комментариями происходящего? )
2356897676
Остались бы на дачах экологию улучшать на все 10 дней. Ездиют туда-сюда, лосям не пройти.
syshsun
А чего им в городе делать.Ясноликий дал 10 дней и копались бы себе в огородах под дождиком и снегом.
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