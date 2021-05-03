Конфликт разгорелся на месте снесённой не так давно легендарной шавермы. Махать кулаками начали двое, затем к ним подключилось окружение. Когда бой закончился, один мужчина лежал обездвиженным на тротуаре, второй стоял на четвереньках.
За тем, как разворачивались события, наблюдали немногочисленные очевидцы, никто из них не рискнул ввязаться в драку.
«Фонтанка.ру»
По информации ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, с Думской ночью никого в отделы полиции не привозили, также официально не зарегистрировано и пострадавших.