Конфликт разгорелся на месте снесённой не так давно легендарной шавермы. Махать кулаками начали двое, затем к ним подключилось окружение. Когда бой закончился, один мужчина лежал обездвиженным на тротуаре, второй стоял на четвереньках.



За тем, как разворачивались события, наблюдали немногочисленные очевидцы, никто из них не рискнул ввязаться в драку.