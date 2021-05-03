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Думская не изменяет традициям. Массовая драка в центре Петербурга попала на видео

Видео массовой драки на Думской улице в центре Петербурга

Главная питейная магистраль Петербурга снова в топе ночных приключений. Гуляющие не смогли мирно разойтись. Массовая драка на Думской улице попала на видео. Кадры оказались в распоряжении «Фонтанки» 3 мая.

Конфликт разгорелся на месте снесённой не так давно легендарной шавермы. Махать кулаками начали двое, затем к ним подключилось окружение. Когда бой закончился, один мужчина лежал обездвиженным на тротуаре, второй стоял на четвереньках.

За тем, как разворачивались события, наблюдали немногочисленные очевидцы, никто из них не рискнул ввязаться в драку.

«Фонтанка.ру»

По информации ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, с Думской ночью никого в отделы полиции не привозили, также официально не зарегистрировано и пострадавших.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (10)

fedorsmolov
погнали наши городских
Vasilisa87
В Багдаде все спокойно. Бабки рулят.
260551481
Естественно, там же не упоминался Навальный...
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