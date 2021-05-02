В честь победы «Зенита» в чемпионате России зажгли факелы Ростральных колонн на стрелке Васильевского острова в Петербурге. Об этом заявил губернатор Александр Беглов по окончании матча на стадионе «Газпром-арена» 2 мая.

«Поздравляю болельщиков и всех петербуржцев с новым чемпионством «Зенита». Он одержал убедительную домашнюю победу над сильным соперником, московским «Локомотивом». И вновь доказал, что умеет выигрывать решающие матчи», — цитирует градоначальника его пресс-служба.

«Зенит» обыграл «Локомотив» со счётом 6:1. Петербургский футбольный клуб досрочно стал чемпионом России в сезоне-2020/21. Этот титул городу на Неве достался третий раз подряд и восьмой — в истории.