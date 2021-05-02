«Барселона» добивается переноса решающего матча против «Зенита» в четвертьфинале баскетбольной Евролиги

Евролига может перенести пятую игру четвертьфинала между «Барселоной» и петербургским «Зенитом». Как пишет издание Eurohoops, это связано с тем, что каталонская команда не смогла вовремя вернуться домой после игры в Петербурге.

Изначально игра должна была пройти 4 мая. Однако лишняя ночь, проведенная в Петербурге, по мнению «Барселоны», вызвала трудности в подготовке к пятой встрече.

В то же время в самом «Зените» недовольны потенциальным переносом из-за того, что придется корректировать собственный график тренировок.