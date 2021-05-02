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«Барселона» добивается переноса решающего матча против «Зенита» в четвертьфинале баскетбольной Евролиги

Евролига может перенести пятую игру четвертьфинала между «Барселоной» и петербургским «Зенитом». Как пишет издание Eurohoops, это связано с тем, что каталонская команда не смогла вовремя вернуться домой после игры в Петербурге.

Изначально игра должна была пройти 4 мая. Однако лишняя ночь, проведенная в Петербурге, по мнению «Барселоны», вызвала трудности в подготовке к пятой встрече.

В то же время в самом «Зените» недовольны потенциальным переносом из-за того, что придется корректировать собственный график тренировок.

Счет в серии «Барселона» — «Зенит» 2–2. Пятая игра определит, кто выйдет в следующий раунд плей-офф Евролиги.

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