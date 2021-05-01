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Баскетбольной «Барселоне» пришлось остаться в Петербурге еще на одну ночь из-за проблем с самолетом

Баскетбольный клуб «Барселона» не смог вылететь в Испанию вечером 30 апреля после игры в Петербурге. Как сообщили в пресс-службе каталонской команды 1 мая, у самолета возникли технические проблемы.

«Барселоне» пришлось вернуться в отель. По состоянию на текущий момент вылет запланирован на 15:30 по московскому времени.

«Сейчас у нас все в порядке. Такие обстоятельства делают команду сильнее. Поэтому здесь есть и положительные моменты», — прокомментировал «Фонтанке» ситуацию источник в испанском клубе.

«Барселона» провела в Петербурге два матча против «Зенита» в четвертьфинале Евролиги. Команды выиграли по разу. Счет в серии 2–2. Решающая, пятая игра пройдет в Барселоне 5 мая.

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