Баскетбольной «Барселоне» пришлось остаться в Петербурге еще на одну ночь из-за проблем с самолетом

Баскетбольный клуб «Барселона» не смог вылететь в Испанию вечером 30 апреля после игры в Петербурге. Как сообщили в пресс-службе каталонской команды 1 мая, у самолета возникли технические проблемы.



«Барселоне» пришлось вернуться в отель. По состоянию на текущий момент вылет запланирован на 15:30 по московскому времени.

«Сейчас у нас все в порядке. Такие обстоятельства делают команду сильнее. Поэтому здесь есть и положительные моменты», — прокомментировал «Фонтанке» ситуацию источник в испанском клубе.