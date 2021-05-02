В Центре Чумакова рассказали об иммунитете после «КовиВака» и производственных планах

Иммунитет от вакцины «КовиВак» длится около восьми месяцев. Такой срок 2 мая назвал генеральный директор Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Айдар Ишмухаметов в эфире телеканала «Россия 1».
До конца года планируется произвести не меньше 7,5 миллиона доз вакцины этого типа. Как отметил Ишмухаметов, на территории центра ожидают модернизации, чтобы создать «дополнительные производственные площадки». Слова специалиста приводит РИА Новости.
Поставки вакцины «КовиВак» в гражданский оборот начались 28 марта 2021 года.
Никакая из вакцин пока что не поможет россиянам избежать обязательной сдачи тестов на коронавирус после поездки за границу. Как заявила вице-премьер Татьяна Голикова, данных для того, чтобы утверждать, что вакцинированные «абсолютно ни для кого не опасны», пока недостаточно.