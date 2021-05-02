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Crew Dragon вернулся на Землю ночью. Так не приводнялись после лунной миссии

Корабль Илона Маска доставил домой четырёх астронавтов

Космический корабль Crew Dragon Resilience с четырьмя астронавтами на борту успешно приводнился в Мексиканском заливе, в районе города Панама-Сити в штате Флорида.

Как сообщается 2 мая в Twitter компании SpaceX, в последний раз такая операция в ночных условиях происходила в 1968 году, когда после облёта Луны на Землю вернулся корабль «Аполлон-8».

SpaceX привёз обратно на Землю американцев Шеннона Уокера, Майкла Хопкинса, Виктора Гловера и японца Соити Ногучи. На МКС команда была полгода — с ноября 2020-го.

После первоначального обследования астронавтов должны отправить в Пенсаколу, а затем в Хьюстон.

В августе 2020 года американцы на Crew Dragon вернулись после первого испытания аппарата компании Илона Маска. До тех пор США девять лет не отправляли космонавтов со своих площадок, а использовали российские «Союзы».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

ARISTARH
Рогозину привет! Юра в гробу как волчок наверное)))
dragvs
Мастеровито и деловито!
DjCvetkov
Батут вернулся!
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