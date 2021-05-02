Crew Dragon вернулся на Землю ночью. Так не приводнялись после лунной миссии

Космический корабль Crew Dragon Resilience с четырьмя астронавтами на борту успешно приводнился в Мексиканском заливе, в районе города Панама-Сити в штате Флорида.
Как сообщается 2 мая в Twitter компании SpaceX, в последний раз такая операция в ночных условиях происходила в 1968 году, когда после облёта Луны на Землю вернулся корабль «Аполлон-8».
Drogue and main parachutes have deployed pic.twitter.com/mdCJzt9ooK— SpaceX (@SpaceX) May 2, 2021
Splashdown of Dragon confirmed – welcome back to Earth, @AstroVicGlover, @Astro_illini, Shannon Walker, and @Astro_Soichi! pic.twitter.com/jEVQMyOgQT— SpaceX (@SpaceX) May 2, 2021
SpaceX привёз обратно на Землю американцев Шеннона Уокера, Майкла Хопкинса, Виктора Гловера и японца Соити Ногучи. На МКС команда была полгода — с ноября 2020-го.
После первоначального обследования астронавтов должны отправить в Пенсаколу, а затем в Хьюстон.
В августе 2020 года американцы на Crew Dragon вернулись после первого испытания аппарата компании Илона Маска. До тех пор США девять лет не отправляли космонавтов со своих площадок, а использовали российские «Союзы».