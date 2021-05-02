Петербуржцы боятся третьей волны меньше, чем москвичи. О СИЗах предпочитают забыть

Как сообщается 2 мая со ссылкой на результаты исследования SuperJob, в Петербурге нового витка распространения коронавируса «очень боятся» 6% респондентов, а лишь «немного» — 30%. В столице 8% испытывают сильный страх перед новой волной, и только 37% жителей воспринимают такую вероятность легче, признаваясь, что опасаются.

Петербуржцы боятся третьей волны коронавируса меньше, чем москвичи, и халатнее относятся к использованию средств индивидуальной защиты: количество петербуржцев, которые носят маски и перчатки, с прошлого года сократилось в четыре раза — 16% против 67%.

Каждый девятый житель Петербурга — 11% опрошенных — не пользуется средствами индивидуальной защиты. При этом 66% горожан носят маски, а 16% так переживают за здоровье, что обязательно надевают и перчатки. Для сравнения: 38% москвичей из 1000 опрошенных стараются не появляться в общественных местах без защиты и лица, и рук.

Опрос в обоих городах аналитики проводили с 27 по 29 апреля 2021 года.

Накануне в Смольном констатировали — стабильности с распространением COVID-19 в Петербурге нет: минимум второй волны по заболеваемости не достигнут, выздоравливали же в апреле почти вдвое реже, чем в марте.

О том, что в России началась третья волна коронавируса, со ссылкой на статистические данные 28 апреля сообщил Bloomberg. При этом журналисты отметили, что большая часть населения не боится нового витка пандемии, а «месяцы оптимистичных оценок Кремля о том, что ситуация находится под контролем, снизили спрос на вакцины».