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Петербуржцы боятся третьей волны меньше, чем москвичи. О СИЗах предпочитают забыть

Петербуржцы боятся третьей волны коронавируса меньше, чем москвичи, и халатнее относятся к использованию средств индивидуальной защиты: количество петербуржцев, которые носят маски и перчатки, с прошлого года сократилось в четыре раза — 16% против 67%.

Как сообщается 2 мая со ссылкой на результаты исследования SuperJob, в Петербурге нового витка распространения коронавируса «очень боятся» 6% респондентов, а лишь «немного» — 30%. В столице 8% испытывают сильный страх перед новой волной, и только 37% жителей воспринимают такую вероятность легче, признаваясь, что опасаются.

Каждый девятый житель Петербурга — 11% опрошенных — не пользуется средствами индивидуальной защиты. При этом 66% горожан носят маски, а 16% так переживают за здоровье, что обязательно надевают и перчатки. Для сравнения: 38% москвичей из 1000 опрошенных стараются не появляться в общественных местах без защиты и лица, и рук.

Опрос в обоих городах аналитики проводили с 27 по 29 апреля 2021 года.

Накануне в Смольном констатировали — стабильности с распространением COVID-19 в Петербурге нет: минимум второй волны по заболеваемости не достигнут, выздоравливали же в апреле почти вдвое реже, чем в марте.

О том, что в России началась третья волна коронавируса, со ссылкой на статистические данные 28 апреля сообщил Bloomberg. При этом журналисты отметили, что большая часть населения не боится нового витка пандемии, а «месяцы оптимистичных оценок Кремля о том, что ситуация находится под контролем, снизили спрос на вакцины».

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Комментарии (9)

Ivan Topor
Шо, неужели вообще ещё остались верующие в полезность намордников? Ну-ну...
Yksy
А почему надо обязательно бояться, чтобы использовать разумные средства защиты?
Перчаточный режим, кстати, отменили у нас. Им пытались заменить обработку рук, видимо, потому что если у нас везде повесить антисептики, как в других странах, у нас их могут пытаться выпить. Но замена вовсе неравноценна.
Vladikus
Смешно читать про третью волну.Первая никуда не делась.
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