Как следует из справки межведомственного координационного совета, опубликованной 1 мая, прибавка нарастающего итога умерших за апрель составила 895 человек. В марте их было 1 320. Чуть более чем на 22% снизилось количество больных с подтверждённым COVID-19, которые обратились за медицинской помощью.



Уменьшилось общее количество пациентов, наблюдаемых как в стационарах, так и амбулаторно (-14,78%). Спад в сравнении с мартом фиксируют по числу госпитализаций с коронавирусами и пневмониями: если в первый месяц весны в больницу в среднем ежедневно увозили 309 взрослых, то во второй месяц забирали порядка 280 человек.