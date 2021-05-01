Как следует из справки межведомственного координационного совета, опубликованной 1 мая, прибавка нарастающего итога умерших за апрель составила 895 человек. В марте их было 1 320. Чуть более чем на 22% снизилось количество больных с подтверждённым COVID-19, которые обратились за медицинской помощью.
Уменьшилось общее количество пациентов, наблюдаемых как в стационарах, так и амбулаторно (-14,78%). Спад в сравнении с мартом фиксируют по числу госпитализаций с коронавирусами и пневмониями: если в первый месяц весны в больницу в среднем ежедневно увозили 309 взрослых, то во второй месяц забирали порядка 280 человек.
Тенденцию «в минус» подхватили и выздоравливающие. В марте выписали 47 362 петербуржца, за прошлый месяц таких всего 21 146, что на 49% меньше.
«В апреле тренд на снижение распространения инфекции, в целом, сохранялся, но характеризовался замедлением и нестабильностью. Вторая волны эпидемии так и не снизилась до минимального уровня заболеваемости за всю эпидемию, который наблюдался в августе 2020 года», — подытожили в Смольном, отметив, что при подобной неустойчивости решающее значение имеет активное участие населения в вакцинации.
За весь период в Петербурге привились 568 822 человека, большинство из них полностью закончили цикл вакцинации. Активнее всего за уколами шли в феврале. В марте ажиотаж схлынул, к концу месяца было подрос, но ненадолго: с середины апреля интенсивность прививок снова идёт вниз.