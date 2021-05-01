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В Петербурге нестабильно отступающий коронавирус убил 895 человек. Выздоравливать стали почти вдвое реже

В Смольном рассказали о ситуации с коронавирусом в апреле

Эпидемическая ситуация по COVID-19 в Петербурге выправляется, но в Смольном констатируют: стабильности нет. Минимум второй волны по заболеваемости не достигнут, а выздоравливают в апреле почти вдвое реже в сравнении с мартом.

Как следует из справки межведомственного координационного совета, опубликованной 1 мая, прибавка нарастающего итога умерших за апрель составила 895 человек. В марте их было 1 320. Чуть более чем на 22% снизилось количество больных с подтверждённым COVID-19, которые обратились за медицинской помощью.

Уменьшилось общее количество пациентов, наблюдаемых как в стационарах, так и амбулаторно (-14,78%). Спад в сравнении с мартом фиксируют по числу госпитализаций с коронавирусами и пневмониями: если в первый месяц весны в больницу в среднем ежедневно увозили 309 взрослых, то во второй месяц забирали порядка 280 человек.

Тенденцию «в минус» подхватили и выздоравливающие. В марте выписали 47 362 петербуржца, за прошлый месяц таких всего 21 146, что на 49% меньше.

«В апреле тренд на снижение распространения инфекции, в целом, сохранялся, но характеризовался замедлением и нестабильностью. Вторая волны эпидемии так и не снизилась до минимального уровня заболеваемости за всю эпидемию, который наблюдался в августе 2020 года», — подытожили в Смольном, отметив, что при подобной неустойчивости решающее значение имеет активное участие населения в вакцинации.

Информационная справка по противодействию эпидемии COVID-19 в Санкт-Петербурге на 30.04.2021, включая итоги за апрель
Информационная справка по противодействию эпидемии COVID-19 в Санкт-Петербурге на 30.04.2021, включая итоги за апрель
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За весь период в Петербурге привились 568 822 человека, большинство из них полностью закончили цикл вакцинации. Активнее всего за уколами шли в феврале. В марте ажиотаж схлынул, к концу месяца было подрос, но ненадолго: с середины апреля интенсивность прививок снова идёт вниз.

Информационная справка по противодействию эпидемии COVID-19 в Санкт-Петербурге на 30.04.2021, включая итоги за апрель
Информационная справка по противодействию эпидемии COVID-19 в Санкт-Петербурге на 30.04.2021, включая итоги за апрель

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Комментарии (8)

Uni
Всё величие развалили...
Trurl
Есть ложь. Есть большая ложь. И есть российская коронавирусная статистика...
264591241
В этот бред ещё кто-то верит?
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