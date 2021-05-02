Процесс перевозки наркотиков остановили полицейские в Пушкинском районе Петербурга. Запрещёнку везли под сиденьем.
Как стало известно «Фонтанке» 2 мая, накануне утром на улице Александра Матросова сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «КИА». 30-летнего водителя и его 26-летнего пассажира попросили покинуть салон. Полицейские заметили за водительским креслом пакет с названием гипермаркета, но в нём оказались не продукты, а несколько свертков с порошком и веществом зелёного цвета. Дальнейшая экспертиза установила, что приятели перевозили два килограмма синтетического наркотика и около 2 граммов — растительного.
пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу
Водитель «КИА» задержан. Трудится он менеджером в охранной фирме. «По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств)», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.