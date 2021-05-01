Группу лосей заметили в Выборгском районе Ленинградской области 1 мая. Видеозапись, на которой сразу пять сохатых стоят на обочине трассы «Скандинавия», опубликовали очевидцы в группе «ДТП и ЧП».
Авторы видео предположили, что лоси пытались перейти дорогу и уточнили, что видели животных у съезда на Кирилловское.
«Какие-то вежливые лоси. Интересно, есть ли там лосиный светофор», — шутят в комментариях пользователи.
28 апреля лося заметили на железнодорожной станции в Ленобласти. Животное металось между путями и платформой.