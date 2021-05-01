FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +8
74.85р90.59р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

На обочине трассы «Скандинавия» топтались вежливые лоси, которые пытались перейти дорогу

Группу лосей заметили в Выборгском районе Ленинградской области 1 мая. Видеозапись, на которой сразу пять сохатых стоят на обочине трассы «Скандинавия», опубликовали очевидцы в группе «ДТП и ЧП».

Авторы видео предположили, что лоси пытались перейти дорогу и уточнили, что видели животных у съезда на Кирилловское.

«Какие-то вежливые лоси. Интересно, есть ли там лосиный светофор», — шутят в комментариях пользователи.

28 апреля лося заметили на железнодорожной станции в Ленобласти. Животное металось между путями и платформой.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний