Дикое животное заметили в непривычной для него среде обитания под Петербургом. Видеозапись 28 апреля размещена в группе «Подслушано Волхов» в социальной сети «ВКонтакте».
«Сейчас, минут 20 назад, по ж/д путям бежал лось. Побежал в город», — говорится в сообщении, опубликованном в шесть вечера вместе с роликом. Судя по кадрам, растерянное животное металось между путями и платформой.
В комментариях к видео участники группы шутят: «Опоздал на поезд» и «Вот так лось хотел стать зайцем». Некоторые из них всерьёз обеспокоились судьбой лося. Чем закончилось это путешествие по железной дороге — неизвестно.
Ежегодный сезон миграции лосей приходится на конец весны–начало лета. В этот период рождается новое потомство, а подросших годовалых лосят родители от себя отгоняют. Молодняк начинает мигрировать в поисках мест кормёжки и зачастую выбегает на дорогу, что приводит к ДТП. Согласно статистике, максимальное количество смертельных аварий с животными приходится именно на столкновения с лосями. Чаще всего сохатые выходят на проезжую часть рано утром (с 5:00 до 9:00) и около полуночи (с 23:00 до 2:00).
В результате таких происшествий чаще всего погибает и человек, и животное. Если первому удаётся выжить, то его ждёт штраф от 80 до 120 тысяч рублей и лишение прав.