Дикое животное заметили в непривычной для него среде обитания под Петербургом. Видеозапись 28 апреля размещена в группе «Подслушано Волхов» в социальной сети «ВКонтакте».

«Сейчас, минут 20 назад, по ж/д путям бежал лось. Побежал в город», — говорится в сообщении, опубликованном в шесть вечера вместе с роликом. Судя по кадрам, растерянное животное металось между путями и платформой.

В комментариях к видео участники группы шутят: «Опоздал на поезд» и «Вот так лось хотел стать зайцем». Некоторые из них всерьёз обеспокоились судьбой лося. Чем закончилось это путешествие по железной дороге — неизвестно.

