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«Опоздал на поезд». По железной дороге в Петербург бежит лось

Лося заметили на железнодорожной станции в Ленобласти

Дикое животное заметили в непривычной для него среде обитания под Петербургом. Видеозапись 28 апреля размещена в группе «Подслушано Волхов» в социальной сети «ВКонтакте».

«Сейчас, минут 20 назад, по ж/д путям бежал лось. Побежал в город», — говорится в сообщении, опубликованном в шесть вечера вместе с роликом. Судя по кадрам, растерянное животное металось между путями и платформой.

В комментариях к видео участники группы шутят: «Опоздал на поезд» и «Вот так лось хотел стать зайцем». Некоторые из них всерьёз обеспокоились судьбой лося. Чем закончилось это путешествие по железной дороге — неизвестно.

Ежегодный сезон миграции лосей приходится на конец весны–начало лета. В этот период рождается новое потомство, а подросших годовалых лосят родители от себя отгоняют. Молодняк начинает мигрировать в поисках мест кормёжки и зачастую выбегает на дорогу, что приводит к ДТП. Согласно статистике, максимальное количество смертельных аварий с животными приходится именно на столкновения с лосями. Чаще всего сохатые выходят на проезжую часть рано утром (с 5:00 до 9:00) и около полуночи (с 23:00 до 2:00).

В результате таких происшествий чаще всего погибает и человек, и животное. Если первому удаётся выжить, то его ждёт штраф от 80 до 120 тысяч рублей и лишение прав.

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Комментарии (2)

Алекс64
Полностью согласен! Один вопрос к властям: а что они сделали для уменьшения (ясно, что полностью не избежать) столкновения животных с автотранспортом?
AlBerkut
Уважаемая Фъ!
Не вводите людей в заблуждение!
1. За сбит ого Лося штрафа нет. Есть возмещение ущерба государству как собственнику дикого животного. ОСАГО покроет.
2. Лишение прав (тогда уж права управления!) на каком основании? Пункт ПДД, статья КоАП какая?
Нет самостоятельной адм. ответственности за ДТП такого вида. Но может быть, например, за оставление места ДТП...
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