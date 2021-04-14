«Как дела? Как дела?» — «Лося сбил на Cadillac». Водителю авто по решению суда придётся заплатить государству 80 тысяч

За преступление против природы, совершённое полтора года назад, поплатился водитель автомобиля Cadillac. Красногвардейский суд Петербурга вынес решение о возмещении ущерба за сбитого лося.
Как сообщает 14 апреля объединённая пресс-служба судов, жизнь сохатого оборвалась на 18-м километре дороги Санкт-Петербург — Морье 3 ноября 2019 года. Смерть лось нашёл под колёсами машины премиум-класса. Такса за одну особь лося составляет 80 000 рублей, однако, получив 21 августа 2020 года письмо с требованием возместить ущерб, причиненный животному миру и государству, в добровольном порядке, водитель оставил его без ответа.
«Ответчик в судебное заседание явился, против удовлетворения заявленных исковых требований возражал, факты, изложенные в исковом заявлении, не оспаривал, пояснил суду, что столкновение с лосем имело место, его автогражданская ответственность на момент столкновения застрахована не была, — говорится в сообщении. — Поскольку действующее гражданское законодательство не освобождает от гражданско-правовой ответственности за причинение вреда имуществу по неосторожности, при этом появление лося на дороге не может быть отнесено к обстоятельствам непреодолимой силы, суд требования истца удовлетворил».
Истцом выступал комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области.