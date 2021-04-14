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«Как дела? Как дела?» — «Лося сбил на Cadillac». Водителю авто по решению суда придётся заплатить государству 80 тысяч

Суд обязал водителя Cadillac заплатить 80 тысяч за сбитого в Ленобласти лося

За преступление против природы, совершённое полтора года назад, поплатился водитель автомобиля Cadillac. Красногвардейский суд Петербурга вынес решение о возмещении ущерба за сбитого лося.

Как сообщает 14 апреля объединённая пресс-служба судов, жизнь сохатого оборвалась на 18-м километре дороги Санкт-Петербург — Морье 3 ноября 2019 года. Смерть лось нашёл под колёсами машины премиум-класса. Такса за одну особь лося составляет 80 000 рублей, однако, получив 21 августа 2020 года письмо с требованием возместить ущерб, причиненный животному миру и государству, в добровольном порядке, водитель оставил его без ответа.

«Ответчик в судебное заседание явился, против удовлетворения заявленных исковых требований возражал, факты, изложенные в исковом заявлении, не оспаривал, пояснил суду, что столкновение с лосем имело место, его автогражданская ответственность на момент столкновения застрахована не была, — говорится в сообщении. — Поскольку действующее гражданское законодательство не освобождает от гражданско-правовой ответственности за причинение вреда имуществу по неосторожности, при этом появление лося на дороге не может быть отнесено к обстоятельствам непреодолимой силы, суд требования истца удовлетворил».

Истцом выступал комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области.

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Комментарии (2)

a.159753123
Ну, раз ОСАГО не было - сам себе олень... нет, лось, точно.
265112968
" при этом появление лося на дороге не может быть отнесено к обстоятельствам непреодолимой силы"

Интересно, какой силой автовладелец должен был преодолеть появление лося на дороге? И почему бы автодорожникам не ответить за отсутствие на трассах зоо-ограждений и экодуков? Это ведь угроза не только безопасности зверей, но и людей.
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