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В Тосненском районе после пожара в частном доме нашли останки ребенка девяти лет

Ребенок погиб при пожаре в Тосненском районе Ленинградской области. Частный дом загорелся 1 мая.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ленобласти, пожар на улице Колхозной в поселке Ульяновка начался около половины пятого вечера. Огонь охватил 80 квадратных метров дома. Менее чем через полчаса 10 человек с помощью двух единиц техники потушили пламя.

По данным 47news, после тушения под горевшими конструкциями были найдены сильно обгоревшие останки. В областном Следственном комитете рассказали, что предположительно погибла девочка 9 лет.

По данным администрации Ульяновского поселения, в горевшем доме жила семья с несколькими детьми. При этом она была социальная и в поле зрения чиновников не попадала.

По факту пожара проводится проверка.

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Комментарии (1)

2356897676
Что в стране происходит, какая-то полоса трагедий, который день люди гибнут.
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