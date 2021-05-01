В Тосненском районе после пожара в частном доме нашли останки ребенка девяти лет

Ребенок погиб при пожаре в Тосненском районе Ленинградской области. Частный дом загорелся 1 мая.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ленобласти, пожар на улице Колхозной в поселке Ульяновка начался около половины пятого вечера. Огонь охватил 80 квадратных метров дома. Менее чем через полчаса 10 человек с помощью двух единиц техники потушили пламя.

По данным 47news, после тушения под горевшими конструкциями были найдены сильно обгоревшие останки. В областном Следственном комитете рассказали, что предположительно погибла девочка 9 лет.