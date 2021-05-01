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В Ленобласти водитель «Рено» погиб, врезавшись в фургон. Пострадали женщина и двое детей

Водитель легковушки врезался в фургон и погиб в результате ДТП в Ленинградской области 1 мая. Его пассажиры — женщина и двое детей — пострадали и были госпитализированы.

Авария произошла в Кировском районе на подъезде к Жихарево, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. По предварительной информации, мужчина 1981 года, который был за рулем «Рено Флюенс» двигался по второстепенной дороге и не предостовал преимущество фургону «Фольксваген», которым управлял мужчина 1967 года рождения. От полученных травм водитель «Рено» скончался на месте. Вместе с ним ехала женщина 1987 года рождения, её госпитализировали в тяжелом состоянии, а также дети 2010 и 2017 года рождения, которые получили травмы средней степени тяжести.

По факту аварии проводится проверка.

В ночь на 1 мая столкновение легковушки с фурой на время заблокировало проезд по Киевскому шоссе в Пушкинском районе Петербурга. Водитель грузовика, который опрокинулся на бок от удара, погиб на месте.

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