В Ленобласти водитель «Рено» погиб, врезавшись в фургон. Пострадали женщина и двое детей

Водитель легковушки врезался в фургон и погиб в результате ДТП в Ленинградской области 1 мая. Его пассажиры — женщина и двое детей — пострадали и были госпитализированы.



Авария произошла в Кировском районе на подъезде к Жихарево, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. По предварительной информации, мужчина 1981 года, который был за рулем «Рено Флюенс» двигался по второстепенной дороге и не предостовал преимущество фургону «Фольксваген», которым управлял мужчина 1967 года рождения. От полученных травм водитель «Рено» скончался на месте. Вместе с ним ехала женщина 1987 года рождения, её госпитализировали в тяжелом состоянии, а также дети 2010 и 2017 года рождения, которые получили травмы средней степени тяжести.

