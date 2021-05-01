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На Киевском шоссе собирается пробка из-за перевернувшейся фуры

Опрокинувшаяся фура заблокировала выезд из Петербурга по Киевскому шоссе

Опрокинувшаяся фура усложнила жизнь водителям, которые выезжают из Петербурга по Киевскому шоссе утром 1 мая. Как сообщают читатели «Фонтанки», дорога перекрыта в сторону Гатчины,

По данным сервиса «Яндекс. Карты» на 10:30 утра, пробка начинается от Пулковской обсерватории.

Фото: скриншот страницы сервиса «Яндекс. Карты»
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Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, около трёх ночи фура столкнулась с легковушкой на 31-м километре Киевского шоссе. В результате ДТП 56-летний водитель грузового автомобиля скончался.

Новость дополняется.

Фото: скриншот страницы сервиса «Яндекс. Карты»

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Комментарии (4)

mccaron
с трёх ночи?!!! Яндекс,гад, все зелёное в 9 утра показывал. Уже полтора часа стоим между волхонкой и Красносельском шоссе
Kezevo
Лучше бы гибдд сказало когда уберут ее с дороги а кто там помер меньше всего волнует ,
Egor_Ralcev
Больше вопрос, какого лешего дорожные службы не расчистили дорогу с трех часов ночи
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