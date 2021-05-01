Опрокинувшаяся фура усложнила жизнь водителям, которые выезжают из Петербурга по Киевскому шоссе утром 1 мая. Как сообщают читатели «Фонтанки», дорога перекрыта в сторону Гатчины,
По данным сервиса «Яндекс. Карты» на 10:30 утра, пробка начинается от Пулковской обсерватории.
Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, около трёх ночи фура столкнулась с легковушкой на 31-м километре Киевского шоссе. В результате ДТП 56-летний водитель грузового автомобиля скончался.
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