Опрокинувшаяся фура усложнила жизнь водителям, которые выезжают из Петербурга по Киевскому шоссе утром 1 мая. Как сообщают читатели «Фонтанки», дорога перекрыта в сторону Гатчины,

По данным сервиса «Яндекс. Карты» на 10:30 утра, пробка начинается от Пулковской обсерватории.