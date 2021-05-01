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На «Игоре Драйв» впервые проходит Кубок Санкт-Петербурга по ралли-кроссу

На автодроме «Игора Драйв» 1 мая впервые стартовал Кубок Санкт-Петербурга по ралли-кроссу. В рамках первого этапа турнира спортсмены выступают в одном из девяти классов. В соревновании принимают участие гонщики от 12 лет, а в неофициальном зачёте — от 9 лет. Стартовый взнос для классов Д2-Юниор и для всех классов кросс-карт составил 4 тысячи рублей, для остальных — 7 тысяч рублей.

Завершатся соревнования 2 мая, вход для болельщиков свободный.

Автодром «Игора Драйв» открылся в 2019 году под поселком Сосново в Ленобласти. Ранее «Фонтанка» писала о том, что шум гоночных автомобилей мешает местным жителям. Однако Роспотребнадзор не выявил превышения уровня шума.

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Комментарии (1)

Александр Н
Верните трассу в город - и к вам потянутся зрители (вспомним "Невское кольцо")
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