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В Домодедово пара не дождалась своего рейса в Сочи и начала праздновать свадьбу прямо в аэропорту

Задержка рейса из Москвы в Сочи обернулась внезапной свадьбой прямо в аэропорту. В социальных сетях опубликовали видео праздничного танца двух молодоженов в столичном аэропорту Домодедово.

Паре пришлось начинать праздновать свадьбу в столь необычном месте из-за того, что их рейс в Сочи сильно задержали. Гостями необычной торжественной церемонии стали остальные пассажиры.

Ранее сообщалось, что петербургские самолёты опаздывали в Сочи из-за низкой облачности: 21 самолёт не долетел, два десятка опаздывают.

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Комментарии (6)

260965961
Все жирненькие)
syshsun
Надо же,оказывается в Домодевах уже масочный режим отменили.
sektor7
Вот до чего нужда довела. На доярке жениться приходится
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