Задержка рейса из Москвы в Сочи обернулась внезапной свадьбой прямо в аэропорту. В социальных сетях опубликовали видео праздничного танца двух молодоженов в столичном аэропорту Домодедово.
Паре пришлось начинать праздновать свадьбу в столь необычном месте из-за того, что их рейс в Сочи сильно задержали. Гостями необычной торжественной церемонии стали остальные пассажиры.
Ранее сообщалось, что петербургские самолёты опаздывали в Сочи из-за низкой облачности: 21 самолёт не долетел, два десятка опаздывают.