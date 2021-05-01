В аэропорту Сочи запредельная нагрузка: 21 самолёт не долетел, два десятка опаздывают. Рейс в Петербурге ждали с ночи

Майские праздники на Черноморском побережье начинаются с коллапса в аэропорту Сочи. Отпуск туристам, в том числе из Петербурга, подпортила погода.



Как сообщили «Фонтанке» читатели, ночь на 1 мая в аэропорту Сочи проводили пассажиры двух петербургских рейсов — «России» и «Аэрофлота». Ждать вылета в Северную столицу первым пришлось более 10 часов.

Те, кто только собирался к морю, сидели на чемоданах в Пулково. «Пассажирам рейса в Сочи 2 раза предоставлялись напитки и питание. Рейсу 5605 предоставлялось питание, напитки. Пассажирам с детьми предоставили гостиницу», — сообщили в авиакомпании «Россия», объясняя задержки метеоусловиями.