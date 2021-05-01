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В аэропорту Сочи запредельная нагрузка: 21 самолёт не долетел, два десятка опаздывают. Рейс в Петербурге ждали с ночи

Петербургские самолёты опаздывают в Сочи из-за низкой облачности

Майские праздники на Черноморском побережье начинаются с коллапса в аэропорту Сочи. Отпуск туристам, в том числе из Петербурга, подпортила погода.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, ночь на 1 мая в аэропорту Сочи проводили пассажиры двух петербургских рейсов — «России» и «Аэрофлота». Ждать вылета в Северную столицу первым пришлось более 10 часов.

Те, кто только собирался к морю, сидели на чемоданах в Пулково. «Пассажирам рейса в Сочи 2 раза предоставлялись напитки и питание. Рейсу 5605 предоставлялось питание, напитки. Пассажирам с детьми предоставили гостиницу», — сообщили в авиакомпании «Россия», объясняя задержки метеоусловиями.

Расписание посыпалось из-за низкой облачности в районе аэропорта в Сочи. С девяти вечера пятницы она не позволяла экипажам самолётов установить визуальный контакт с полосой. В результате 21 рейс ушёл на запасной аэродром в Минеральные Воды. Как уточнили «Фонтанке» в пресс-службе аэропорта, один из них — петербургский.

«Аэропорт Сочи максимально усилился и готов к обслуживанию с запредельной нагрузкой, чтобы выйти в расписание. Вылета в Сочи из других аэропортов ожидают 22 рейса. В терминале в настоящее время ожидают вылета более 2 тыс. человек. После 9 часов ожидается ещё прибытие около 2 тысяч пассажиров», — рассказывают в пресс-службе.

С девяти утра аэропорт работает штатно. Согласно онлайн-табло, к полудню на вылет задерживаются два рейса в Петербург авиакомпаний Red Wings и «России». Посадка на первый уже закончена, второй сдвинули на 15:55.

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Комментарии (7)

Foxit
Не лётная погода. Новость так новость.
261697121
Там аэропорт очень неудачный, в ущелье, упирается в гору. На второй круг уйти очень сложно.
bluxer
не люди, а саранча, ей богу.
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